В годину глобальных испытаний банковский сектор республики – «надежен, безопасен и открыт инновациям». Об этом заявил, выступая на Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам), президент Банка Латвии. Руководитель рабочего органа парламента, Анда Чакша, между тем, упомянула всевозможные риски… А тем временем, за год резервы БЛ выросли на 35%!

Доступно и безопасно

В целом, Банку Латвии, по опросам, сегодня доверяет 56% населения. Результат достойный – впереди только Национальные вооруженные силы (73%), а вот Кабинет Министров серьезно отстает (25%).

– У нас есть общий план, мы работаем в рамках доверенного нам мандата, – сказал М.Казакс. Он рассказал, что сегодня различные финансовые услуги в стране оказывает 200 предприятий, лицензируемых БЛ. Цель главного финансового учреждения – наибольшая конкуренция. В стране готовится к началу деятельности около полусотни новых предприятий; 39 относятся к сфере небанковского кредитования.

БЛ считает себя лидером по платежам в Балтии – обеспечивает их не только в стране, но и в регионе. Одна из задач – освоение цифрового евро, осенью начинается тестирование межбанковских платежей, «умных» контрактов… Государственные банкиры считают необходимым скорейший вывод на рынок ценных бумаг ипотеки, что позволит укрепить рынок капитала и конкуренцию, позволяющую сделать более доступными покупку жилья в кредит по более низкой цене в больших объемах.

Господин Казакс коснулся также доступности банковских услуг в регионах – в первую очередь это вопрос цены. В 2026 году банковские услуги появятся в 11 городах, откроют также 8 мест оказания постоянного сервиса и 12 – альтернативных услуг. Важнейшим инструментом видят в БЛ – перекредитование юрлиц.

Есть ли жизнь без интернета?

Ну а если в стране вдруг отключится интернет? Банкиры готовят спектр услуг «офлайн», чтобы карточками на определенный лимит можно было рассчитаться за продукты и медикаменты. Банк Латвии ныне ведет сотрудничество с Центром кризисного управления и прочими учреждениями, дабы критические финансовые услуги интегрированы в общие государственные «решения устойчивости».

– Механизм управления кризисами стал сильней, – убеждал присутствующих М.Казакс. Кстати, теперь в финансовой сфере Латвии будут «максимально усредненные требования ЕС и отказ от специфических национальных требований».

– Риски надо оценивать, но без преувеличений, – считает президент БЛ. В контексте мировых потрясений, банкиры ведут «моделирование шоков», оказывают консультации фискальной системе; рекомендации для рынка труда. В частности, господин Казакс полагает, что в Латвии – «слишком большой общественный сектор».

«Это время черных лебедей»

– Шоков будет много, мирных периодов – мало или очень мало, – охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию Мартиньш Казакс. В Банке Латвии предсказывают «краткосрочный подъем инфляции и низкий прирост ВВП в силу увеличения энергозатрат. Плюс глобальные нарушения товарных поставок».

Инфляционные ожидания, сами по себе, оказывают опосредованное влияние на цены, прибыль и заработную плату. Не исключены физические нарушения поставок.

– Мы не знаем, что будет взорвано, – констатировал президент Банка Латвии.

Однако, непосредственно для нашей республики шок не будет столь внезапным, как в 2022 году – в первую очередь по взлету цен на природный газ.

Три варианта кризиса

При базовом сценарии, нефть и газ достигнут ценового максимума к середине года, после чего начнется быстрое падение. Это в лучшем случае.

Неблагоприятный ход событий предполагает задержку до 40% поставок сжиженного газа через Ормузский пролив, в этом случае рынок стабилизируется лишь во второй половине 2027 года.

Самый же жесткий вариант обещает вывод из строя части энергетической инфраструктуры, нарушение поставок 60%, и рост цены за баррель нефти до 150 долларов.

Соответственно, при этих 3 возможных условиях, по прогнозам Европейского Центрального банка, инфляция в еврозоне составит в 2026 году – 2,6, 3,5 и 4,4 процента.

Мартиньш Казакс оговорился, что при расчете потенциального ущерба для европейской экономики, еще не приняты во внимание негативные эффекты от сокращения рынка минеральных удобрений, что влияет на сельскохозяйственные цены; а также гелия, необходимого для сферы искусственного интеллекта.

К 4 процентам возврата не будет

Эффект для процентных ставок, между тем, окажется гораздо более мягким, чем это было в 2024 году – когда те в момент скакнули с -0,5 до 4 процентов, что вызвало панику на рынке ипотечного кредитования. В зависимости от инфляционных перспектив, ЕЦБ может поменять ставки в диапазоне 2-2,5 процентов.

«Пока мы в Европейском Центральном банке ставки не подняли», – со значением сказал М.Казакс. Ведь Банк Латвии – хоть и как миноритарий – имеет свое слово в общем европейском финансовом концерте!

Важную роль в народном хозяйстве имеет экономический сентимент - коллективное настроение, ожидания и психологическое отношение инвесторов, потребителей и бизнеса к текущему состоянию и будущему экономики. Разумеется, энергетический сектор будет требовать повышения цен – но правительство, в видении М.Казакса, действует верно, понижая акцизы и вводя в действие топливные резервы.

– Также эффективен бюджет, в котором 5% отложено на оборону, – вспомнил про главный государственный приоритет президент БЛ.

Небольшая часть от Европы

Отвечая на вопрос лидера «Прогрессивных» в Сейме Андриса Шуваевса об инфляционных ожиданиях в Латвии, которые влияют на все домохозяйства, Мартиньш Казакс указал, что, если предприятия и бизнес выберут стратегию самозащиты с подъемом цен – то инфляции не избежать. «Однако в данный момент для этого нет оснований», – оговорился М.Казакс.

– Почва в 2022 году, чтобы инфляция выстрелила, была лучше, – вспомнил прошлое президент Банка Латвии. «В конце концов, латвийская экономика – небольшая часть от Европы», – сказал М.Казакс. И даже рост инфляции, процентных ставок, не привел при прошлом витке кризиса в 2022-24 гг., к такому же росту безработицы, как это случилось во время «дижкибелиса» в 2008 году.

Самым важным банкир считает сохранение инфляции в одном – конкретно, топливном – секторе, и с помощью направленных интервенций не позволять перетекать ему в прочие отрасли экономики. «И надо смотреть то, что происходит на продовольственном рынке», – предупредил Мартиньш Казакс.

ПЕНСИИ

Банк Латвии предложил изменить модель 2-го пенсионного уровня:

65% вложений направлять на рынок капитала;

ограничивать банковскую комиссию;

автоматически направлять средства в пенсионный план, соответствующий возрасту.

По подсчетам БЛ, с 2020 года пенсионеры страны дополнительно получили 609 млн евро.