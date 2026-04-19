У эстонцев забрали их национальный продукт. Теперь его будут делать в Латвии и под другим названием 2 8805

Бизнес
Дата публикации: 19.04.2026
ERR
Изображение к статье: У эстонцев забрали их национальный продукт. Теперь его будут делать в Латвии и под другим названием

После продажи завода в Пылтсамаа в этом месяце будет прекращено производство популярной в Эстонии острой горчицы в тюбиках Põltsamaa, которая выпускалась в Эстонии 65 лет, сообщила газета Maaleht.

Производство горчицы будет перенесено в Латвию, а на рынок она поступит под брендом Felix после того, как материнская компания Orkla Eesti осенью решила продать бизнес и бренд Põltsamaa, чтобы сосредоточиться на стратегических группах продукции.

«К сожалению, производство горчицы в Пылтсамаа продолжаться не будет», — сказал в разговоре с Maaleht Свен Войтес, чья компания Svensky Kaubanduse приобрела завод. При этом он добавил, что Orkla будет производить горчицу на своем предприятии по тому же рецепту.

Руководитель Orkla Eesti Кайдо Кааре сообщил, что покупатель перенимает производственный комплекс, бренд, продукцию и трудовые договоры работников, а Põltsamaa продолжит поставки Orkla другой продукции, например овощных маринадов.

Производство острой горчицы Põltsamaa было начато в 1961 году. Всего было продано около 60 миллионов тюбиков, то есть почти по миллиону тюбиков в год. Большая часть продукции Põltsamaa потреблялась на внутреннем рынке, а экспортировались лишь небольшие объемы.

Общее потребление горчицы в Эстонии в последние годы выросло с 89 тонн в 2020 году до 96,7 тонны в 2024 году

#Эстония #Латвия #производство #экспорт
Автор - Павел Кириллов
Автор - Павел Кириллов
