Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за первые три месяца текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 18,3% до 1,853 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Объем международных перевозок в первом квартале составил 1,468 млн тонн, что на 21,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, а объем внутренних перевозок сократился на 5,4% - до 385 тыс. тонн. Для сравнения - объем железнодорожных грузоперевозок по инфраструктуре ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) за первые три месяца 2015 года составил 13,67 млн

Объем транзитных грузов в первые три месяца 2026 года составил 1,232 млн тонн, что на 16,5% меньше, в том числе транзит через порты составил 1,029 млн тонн, что на 17,5% меньше, а сухопутный транзит - 203 000 тыс. тонн, что на 11,4% меньше.

Экспортные перевозки по железной дороге в первом квартале составили 154 тыс. тонн, что в два раза меньше, а импортные перевозки - 1,111 млн тонн, что на 16,2% меньше.

Как сообщалось, в 2025 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии по сравнению с 2024 годом снизился на 17,6% и составил 9,454 млн тонн.