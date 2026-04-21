Строители европейского инфраструктурного проекта «Rail Baltica», встречаясь с представителями советов жителей Иецавы, рассказали о предстоящих работах, в том числе о строительстве отдельного железнодорожного участка, сообщает «Bauskas Dzīve».

«Пока нет информации о том, когда начнётся укладка рельсов на основной трассе. Однако от нынешней станции Иецава до логистического центра Rail Baltica планируется построить отдельный железнодорожный участок, чтобы доставлять материалы на стройплощадку. Это разгрузит дорогу A7, поскольку щебень из Норвегии будут доставлять морем в порт, а затем вагонами — до станции Иецава», — пересказывает планы У. Загерс.

Как ранее писал портал NRA, в этом году строительные работы на основной трассе «Rail Baltica» в странах Балтии начаты на 43% коридора. «Это результат совместной работы всех участников проекта — планирование, проектирование, отчуждение земель и заключение строительных контрактов на предыдущих этапах привели нас к этому моменту», — заявил председатель правления и исполнительный директор «RB Rail» Марко Кивилс.

Стоимость первой очереди «Rail Baltica» в странах Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро, однако с учётом индексации сумма может увеличиться до шести миллиардов евро.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может составить до 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе 2017 года оценка составляла 5,8 млрд евро.