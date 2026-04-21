За два месяца в Латвии произведено 4,441 миллиона литров алкогольных напитков (без учета пива). Это на 40,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют данные об обороте акцизных товаров, обобщенные Службой госдоходов (VID).

Снижение объемов производства зафиксировано в нескольких категориях:

• производство промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15% сократилось в 7,2 раза;

• ферментированных напитков до 6% — в 3,7 раза;

• в категории прочих алкогольных напитков — на 42,2%;

• промежуточных продуктов с содержанием алкоголя от 15% до 22% — в 57,8 раза.

В то же время рост отмечен в производстве ферментированных напитков крепостью выше 6% (в 8 раз) и вина (в 3,2 раза).

Если оценивать производство по содержанию абсолютного алкоголя, то общий объем снизился на 40,1%.

За два месяца произведено 433 260 литров вина, 208 590 литров ферментированных напитков крепостью до 6%, 351 890 литров ферментированных напитков крепостью свыше 6%, 91 430 литров промежуточных продуктов (до 15%), 650 литров промежуточных продуктов (от 15% до 22%), 3,355 миллиона литров прочих алкогольных напитков — 3,355 миллиона литров.

Напомним, что в 2025 году в Латвии было произведено 46,392 миллиона литров алкоголя (без учета пива), что на 5% больше, чем в 2024 году.