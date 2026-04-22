Поставки топлива для операционных нужд в Рижском аэропорту в настоящее время стабильны, сообщили агентству LETA в аэропорту.

В аэропорту отметили, что находятся в постоянном контакте с обоими поставщиками топлива — ООО «Gulfstream Oil» и ООО «Rixjet Riga», учитывая влияние геополитических событий на мировые поставки энергоресурсов.

Согласно информации поставщиков, поставки топлива сейчас стабильны, а прогнозируемые объемы поставок на ближайшие месяцы достаточны для обеспечения поставок топлива в соответствии с расписанием полетов, текущим потреблением и заключенными договорами, подчеркнули в аэропорту.

Тем временем представители латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» сообщили агентству LETA, что с учетом резкого роста цен на топливо в начале летнего сезона было своевременно скорректировано около 2% рейсов из Риги от общей запланированной летней программы.

По словам авиакомпании, это отдельные, индивидуально оцененные рейсы по всей маршрутной сети «airBaltic», в том числе маршрут между Ригой и Каунасом. При этом число затронутых пассажиров было небольшим, и им были предложены альтернативные варианты для достижения запланированного пункта назначения.

В авиакомпании пояснили, что решения о корректировке расписания полетов основываются на нескольких факторах одновременно, включая стоимость топлива, коммерческий спрос и операционную эффективность.

«airBaltic» поддерживает регулярную связь с поставщиками топлива и следит за ситуацией на рынке. В то же время в компании заявили, что в настоящее время планируется выполнение существующей летней программы.

Ранее сообщалось, что финансовый директор «airBaltic» Витольд Яковлев в марте этого года заявил, что общий объем потребления топлива «airBaltic» на оставшуюся часть года составляет около 165 000 тонн, из которых 17 000 тонн были зафиксированы (хеджированы) по цене 567 евро за тонну.

Также сообщалось, что большинство депутатов Сейма 16 апреля поддержали предоставление государством краткосрочного займа «airBaltic» в размере 30 миллионов евро. Срок погашения займа — 31 августа.

Заем был необходим «airBaltic» в связи с резким ростом цен на топливо. Его предоставление 31 марта поддержало правительство.

В Министерстве сообщения указали, что в конце марта этого года компания официально обратилась в министерство, проинформировав акционера о влиянии внешних факторов на финансовую и операционную деятельность. Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал существенный рост цен на авиационное топливо, что увеличивает расходы компании и влияет на рентабельность.

В министерстве добавили, что компания продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой, а заем поможет сохранить стабильную маршрутную сеть, избегая резких изменений и компенсируя давление роста цен на топливо.

Сообщалось также, что оборот концерна «airBaltic» в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. Убытки концерна при этом составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.

Летом прошлого года акционером «airBaltic» стала национальная авиакомпания Германии «Lufthansa». В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций «airBaltic», «Lufthansa» — 10%, компании «Aircraft Leasing 1», принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тюсену, — 1,62%, а 0,01% — прочим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) «airBaltic» размер участия «Lufthansa» будет определен в зависимости от рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после потенциального IPO «Lufthansa» будет принадлежать не менее 5% капитала «airBaltic». Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.

В августе прошлого года правительство также решило, что Латвия, как и «Lufthansa», осуществит соинвестицию в размере 14 миллионов евро в «airBaltic» перед возможным IPO.

С учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке «airBaltic» приостановила возможное IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете компании.

В отчете указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и с учетом текущих прогнозов руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 миллионов евро.