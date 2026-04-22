Поля под охраной — фермеры в убытке: что происходит в Екабпилсском крае 1 2132

Бизнес
Дата публикации: 22.04.2026
LETA
Изображение к статье: Поля под охраной — фермеры в убытке: что происходит в Екабпилсском крае

Жители Екабпилсского края выступают против создания семи новых природных заповедников, которые лишают их возможности использовать землю по своему усмотрению, пишет Latvijas Avīze.

По мнению жителей, эти ограничения на сельскохозяйственные земли - луга, пастбища и пашни - являются дополнительным бременем, которое приносит им убытки.

Владелец приусадебного хозяйства "Дзинтари" в Засской волости Юрис Круминьш рассказывает, что из принадлежащих ему 35,8 га мелиорированных сельскохозяйственных и лесных земель ограничения введены на площади 9,74 гектара, то есть почти на трети всей территории.

"Нам, фермерам, эти заповедники связывают руки, - признает владелец крестьянского хозяйства "Карали" Айвар Иесалниекс. - Из моих 39 га под ограничения попало 11 га. Я держу в хозяйстве 30 коров, но из-за заповедников, которые к тому же расположены не в одном месте, а на отдельных участках, я больше не могу обрабатывать землю. Мне даже пришлось докупить соседний участок, где таких ограничений нет".

По мнению фермеров, на лугах нужно не только осуществлять выпас и покос, но и время от времени перепахивать и выравнивать их, особенно после прошлогодних сильных дождей, когда размокший верхний слой почвы был вытоптан скотом и истощен. Ограничения затрагивают не только фермеров, но и предпринимателей.

Владелец хозяйства "Скардупитес" в Алкснитской волости и руководитель общества "Sēlijas laivas" Ричард Шмитс отмечает, что новый заповедник ограничивает хозяйственную деятельность организации.

Специалист по стратегическому планированию Екабпилсского краевого самоуправления Гунда Чермукша сообщает, что созданные ранее в крае природные заповедники занимают уже 30 589 га, не считая микрозаповедников вокруг мест гнездования птиц и других территорий. Например, в Аташиенской волости заповедники занимают 46,4% территории, в Саукской волости- 24,8%, в Абельской - 22%, а в Элкшненской - 20,8% территории. Теперь же площади заповедников в крае увеличатся еще за счет семи новых территорий общей площадью 652 га. Из них около 400 га - это мелиорированные земли, причем половину составляют пахотные земли, которые, по мнению жителей, не должны включаться в состав заповедников.

Новые ограничения в крае затрагивают имущество 560 физических и юридических лиц.

#сельское хозяйство #экология
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
