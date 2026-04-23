Накрылась премия в квартал: 40 тыс. сотрудников Samsung Electronis вышли на забастовку

Бизнес
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
У главного центра производства чипов компании Samsung Electronics Co. в южнокорейском городе Пхентхэке собрались 40 тыс. сотрудников, требующих выплаты премий.

Хотят как в SK Hynix

Причиной недовольства работников стала значительная разница в размере премий с конкурентом SK Hynix, который опередил Samsung в поставке памяти для чипов Nvidia и другим заказчикам после выпуска ChatGPT в конце 2022 года.

Как уточняет издание Chosun Biz, сотрудники требуют введения системы премиальных выплат без ограничений, финансируемой за счет 15% от годовой операционной прибыли Samsung Electronics. Если условия не будут выполнены, с 21 мая работники объявят забастовку на 18 дней. Это может привести к задержке поставок клиентам и росту цен на микросхемы.

ИИ страдает

Забастовка может затянуться, что приведет к проблемам в производстве чипов для ИИ, сообщает The Business Times.

Число участников на митинге оказалось выше, чем ожидали в штабе профсоюза компании, отметили в издании. Представители отрасли выразили свои опасения, что если митинг перерастет в забастовку и явка останется такой же, то могут произойти серьезные сбои в производстве.

Десятого апреля крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa отменила сотни рейсов из-за однодневной массовой забастовки бортпроводников. Она была объявлена, поскольку Lufthansa не пошла навстречу в обсуждении условий труда около 19 тыс. бортпроводников.

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных
Изображение к статье: «Нас ждет 1917-й»: лидер коммунистов Геннадий Зюганов предрёк России новую революцию уже осенью
В мире
1
Изображение к статье: Что-то знают? Cверхбогатые люди скупают недвижимость
Бизнес
Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире

