Хотят как в SK Hynix

Причиной недовольства работников стала значительная разница в размере премий с конкурентом SK Hynix, который опередил Samsung в поставке памяти для чипов Nvidia и другим заказчикам после выпуска ChatGPT в конце 2022 года.

Как уточняет издание Chosun Biz, сотрудники требуют введения системы премиальных выплат без ограничений, финансируемой за счет 15% от годовой операционной прибыли Samsung Electronics. Если условия не будут выполнены, с 21 мая работники объявят забастовку на 18 дней. Это может привести к задержке поставок клиентам и росту цен на микросхемы.

ИИ страдает

Забастовка может затянуться, что приведет к проблемам в производстве чипов для ИИ, сообщает The Business Times.

Число участников на митинге оказалось выше, чем ожидали в штабе профсоюза компании, отметили в издании. Представители отрасли выразили свои опасения, что если митинг перерастет в забастовку и явка останется такой же, то могут произойти серьезные сбои в производстве.

Десятого апреля крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa отменила сотни рейсов из-за однодневной массовой забастовки бортпроводников. Она была объявлена, поскольку Lufthansa не пошла навстречу в обсуждении условий труда около 19 тыс. бортпроводников.