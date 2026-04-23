Рост продаж электромобилей в ЕС ускоряется, поскольку из-за войны Ирана, нарушившей судоходство в Ормузском проливе, ужесточаются поставки нефти и газа, что провоцирует волатильность цен на топливо.

Март стал знаковым месяцем для европейского автопрома: число регистраций новых электромобилей на батарейках (BEV) в ЕС выросло на 48,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Этот рост происходит на фоне того, что Европу ждёт продолжительный период высоких цен на бензин из‑за войны с Ираном и сбоев в глобальных поставках энергоресурсов.

Доля электромобилей на батарейках в общем объёме продаж новых машин в ЕС в марте превысила 20 %, а по итогам первого квартала составила 19,4 %. Для сравнения: в первом квартале 2025 года она была на уровне 15,2 %.

В отчёте ACEA отмечается, что этому сдвигу в значительной степени способствовали новые и пересмотренные налоговые льготы, а также другие программы стимулирования, введённые в крупнейших европейских странах.

Хотя электромобили быстро набирают долю рынка, гибридные автомобили (HEV) по‑прежнему занимают крупнейший сегмент — 38,6 %, причём число их регистраций в первом квартале превысило 1 млн единиц.

Доля подзаряжаемых гибридов (PHEV) также выросла — до 9,5 % против 7,6 % годом ранее.

На этом фоне автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) продолжают сдавать позиции.

Регистрации бензиновых автомобилей в ЕС в первом квартале продолжили снижаться, опустившись заметно ниже 28,7 % годом ранее; схожая динамика наблюдается и у дизелей, доля которых сократилась до всего лишь 7,7 %.

По данным ACEA, в целом продажи автомобилей в первом квартале выросли на 4 % по сравнению с тем же периодом 2025 года, главным образом благодаря новым и обновлённым налоговым стимулам и программам поддержки, введённым в ключевых странах Европы.

В ACEA также отмечают, что, несмотря на бурный рост рынка BEV, спрос на гибриды остаётся высоким.

Это подтверждает эффективность «технологически нейтрального» подхода к декарбонизации, предусматривающего поэтапный переход с учётом различий в потребительских предпочтениях и неравномерного развития зарядной инфраструктуры по всей Европе.

Результаты крупнейших экономик континента, часто называемых «большой четвёркой», сыграли ключевую роль в общей картине. Италия, Франция, Германия и Великобритания демонстрируют разные, но в целом устойчивые тенденции к электрификации.

Среди стран ЕС лидером по темпам роста стала Италия, где в первом квартале число регистраций BEV увеличилось на 65,7 %.

Франция следует за ней с солидным ростом на 50,4 %, а Германия за тот же период прибавила 41,3 % в этой категории.

Великобритания повторяет эту тенденцию в высоких абсолютных объёмах: только в марте там было зарегистрировано более 86 000 новых BEV, что на 24,2 % больше, чем в том же месяце 2025 года.

Однако переход не обходится без своих жертв.

Продажи бензиновых и дизельных автомобилей в этих ключевых странах резко сократились. Наиболее сильное падение зафиксировано во Франции, где число регистраций уменьшилось на 40,3 %.

Италия, Германия и Великобритания также сообщили о двузначных темпах снижения в этом сегменте, что отражает более широкий разворот в сторону новых потребительских предпочтений и государственной политики.

Геополитическое давление ускоряет переход

Переход к электрификации происходит и на фоне нестабильной геополитической обстановки, связанной с ростом издержек.

Война с Ираном и последовавшая блокада Ормузского пролива оказывают постоянное давление на мировые энергетические рынки, поддерживая высокие и непредсказуемые цены на традиционные виды топлива.

Эти внешние факторы бьют по карману владельцев бензиновых и дизельных машин, делая более низкие эксплуатационные расходы электромобилей всё привлекательнее для европейских автолюбителей.

Если конфликт затянется, ожидается, что всё больше новых покупателей будут выбирать электромобили, поскольку рост расходов отталкивает потребителей от традиционных видов транспорта.