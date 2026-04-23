Торговля страхом: реальность на нефтяном рынке и в заголовках новостей 0 44

Дата публикации: 23.04.2026
Вчера в ряде СМИ появились статьи с заголовками вроде: «Через месяц в мире иссякнут запасы нефти», «Из-за войны в Иране мировой нефтяной рынок потерял 1 миллиард баррелей» и тому подобное. Такова современная реальность — заголовок продаёт новость.

К тому же в эпоху «шортов» и «рилсов» информация сокращается до одного-двух предложений, потому что уже на третьем большинство аудитории переключается на другой заголовок, рассуждает эксперт по топливу Алексей Шведов.

Хорошая новость для тех, кто продолжает читать: реальность сейчас лучше, чем её описывают заголовки. Мировой нефтяной рынок ещё не потерял 1 миллиард баррелей из-за войны в Иране, однако кто-то уже поспешил округлить текущую оценку ситуации и прогнозы аналитиков, озвученные на FT Commodities Global Summit в Лозанне, до «громкой» цифры.

Похожая история и с вырванной из контекста цитатой Фредерика Лассера из Gunvor. Поэтому мировые запасы нефти, скорее всего, не иссякнут ни через месяц, ни даже через два.

Однако это не означает, что на физическом рынке нефти и нефтепродуктов нет проблем или напряжённости. Напротив — в ряде регионов и в отдельных сегментах нефтепродуктов ситуация весьма серьёзная.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся «в тумане войны», поэтому на рынках нефти и нефтепродуктов сохраняется значительная неопределённость. Эта неопределённость способствует росту цен. Рост цен, в свою очередь, усиливает неравенство и приводит к дефициту. И поэтому торговля страхом будет продолжаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных
Изображение к статье: «Нас ждет 1917-й»: лидер коммунистов Геннадий Зюганов предрёк России новую революцию уже осенью
В мире
1
Изображение к статье: Что-то знают? Cверхбогатые люди скупают недвижимость
Бизнес
Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире

