Вчера в ряде СМИ появились статьи с заголовками вроде: «Через месяц в мире иссякнут запасы нефти», «Из-за войны в Иране мировой нефтяной рынок потерял 1 миллиард баррелей» и тому подобное. Такова современная реальность — заголовок продаёт новость.

К тому же в эпоху «шортов» и «рилсов» информация сокращается до одного-двух предложений, потому что уже на третьем большинство аудитории переключается на другой заголовок, рассуждает эксперт по топливу Алексей Шведов.

Хорошая новость для тех, кто продолжает читать: реальность сейчас лучше, чем её описывают заголовки. Мировой нефтяной рынок ещё не потерял 1 миллиард баррелей из-за войны в Иране, однако кто-то уже поспешил округлить текущую оценку ситуации и прогнозы аналитиков, озвученные на FT Commodities Global Summit в Лозанне, до «громкой» цифры.

Похожая история и с вырванной из контекста цитатой Фредерика Лассера из Gunvor. Поэтому мировые запасы нефти, скорее всего, не иссякнут ни через месяц, ни даже через два.

Однако это не означает, что на физическом рынке нефти и нефтепродуктов нет проблем или напряжённости. Напротив — в ряде регионов и в отдельных сегментах нефтепродуктов ситуация весьма серьёзная.

Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся «в тумане войны», поэтому на рынках нефти и нефтепродуктов сохраняется значительная неопределённость. Эта неопределённость способствует росту цен. Рост цен, в свою очередь, усиливает неравенство и приводит к дефициту. И поэтому торговля страхом будет продолжаться.