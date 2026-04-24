Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оборонная индустрия просит не публиковать адреса и названия критически важных предприятий

Бизнес
Дата публикации: 24.04.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Оборонная индустрия просит не публиковать адреса и названия критически важных предприятий
ФОТО: dreamstime

Обнародованный Министерством обороны России список европейских компаний, производящих дроны для Украины, вновь заставляет задаться вопросом о безопасности и защите данных.

Эту проблему уже неоднократно призывали решить и Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны, и предприниматели, но среди политиков понимания ее важности пока найти не удалось.

"Еще в 2023 году при разработке закона об оборонной индустрии мы обращали внимание на то, что публично не должна быть доступна информация о предприятиях, производящих военную продукцию, заключивших договоры о критически важных услугах и состоящих в стратегическом партнерстве с Минобороны", - напомнила глава федерации Элина Эгле. Однако победило другое мнение - политики сочли, что важно обеспечить открытость и прозрачность, а право общества знать эту информацию - выше национальной безопасности.

Как сообщила Эгле, она вновь актуализировала этот вопрос в Минобороны весной этого года. "Я обратила внимание на то, что в соответствии с классификацией NACE можно увидеть не только основной вид деятельности предприятия, но и то, какие предприятия важны для национальной безопасности. Это делает ситуацию еще более абсурдной", - отметила глава федерации.

Член правления предприятия "Origin Robotics" Агрис Кипурс также считает, что подобная информация не должна быть доступной. "Не нужно думать, что, если эти данные не будут доступны, это автоматически будет означать, что невозможно вычислить работающие в этой индустрии предприятия. Тот, кто захочет, все равно это сделает. Вопрос только в том, насколько легко это можно сделать. Сейчас для этого не нужно делать ничего - можно просто заглянуть в "Lursoft" и узнать, кто является участником, кто входит в правление и юридический адрес", - сказал Кипурс.

В Минобороны пояснили, что цель России при распространении подобных данных - "запугать общество и предприятия, чтобы ослабить поддержку Украины".

Читайте нас также:
#безопасность #оборона #национальная безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Мировой порядок рухнул: как война в Украине изменила глобальную расстановку сил
В мире
1
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео