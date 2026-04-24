Эту проблему уже неоднократно призывали решить и Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны, и предприниматели, но среди политиков понимания ее важности пока найти не удалось.

"Еще в 2023 году при разработке закона об оборонной индустрии мы обращали внимание на то, что публично не должна быть доступна информация о предприятиях, производящих военную продукцию, заключивших договоры о критически важных услугах и состоящих в стратегическом партнерстве с Минобороны", - напомнила глава федерации Элина Эгле. Однако победило другое мнение - политики сочли, что важно обеспечить открытость и прозрачность, а право общества знать эту информацию - выше национальной безопасности.

Как сообщила Эгле, она вновь актуализировала этот вопрос в Минобороны весной этого года. "Я обратила внимание на то, что в соответствии с классификацией NACE можно увидеть не только основной вид деятельности предприятия, но и то, какие предприятия важны для национальной безопасности. Это делает ситуацию еще более абсурдной", - отметила глава федерации.

Член правления предприятия "Origin Robotics" Агрис Кипурс также считает, что подобная информация не должна быть доступной. "Не нужно думать, что, если эти данные не будут доступны, это автоматически будет означать, что невозможно вычислить работающие в этой индустрии предприятия. Тот, кто захочет, все равно это сделает. Вопрос только в том, насколько легко это можно сделать. Сейчас для этого не нужно делать ничего - можно просто заглянуть в "Lursoft" и узнать, кто является участником, кто входит в правление и юридический адрес", - сказал Кипурс.

В Минобороны пояснили, что цель России при распространении подобных данных - "запугать общество и предприятия, чтобы ослабить поддержку Украины".