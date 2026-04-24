После начала войны в Иране правительство и население Латвии стали укорять продацов топлива в жадности - рост цен на бензин и дизель был огромным. Продавцы уверяли, что такова конъюктура - топливо дорожает везде. Но согласно недавно опубликованным данным от Eurostat, лишь в нескольких странах ЕС это удорожание было более стремительным.

До февраля 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС в целом снижались — как в среднем по ЕС, так и в большинстве стран. Однако в марте 2026 года произошло значительное повышение.

В марте 2026 года цены на топливо и смазочные материалы в ЕС выросли на 12,9 % по сравнению с мартом 2025 года. Почти во всех странах ЕС также зафиксирован рост цен в годовом выражении. Наибольший рост отмечен в Германии (+19,8 %), Румынии (+19,6 %), Нидерландах (+18,8 %), Латвии (+18,5 %) и Австрии (+17,2 %). В Венгрии и Словении цены снизились на 2,7 % и 5,9 % соответственно по сравнению с мартом 2025 года, однако по сравнению с февралем 2026 года снижение было менее выраженным.

В Эстонии и Литве, где ситуация во всем похожа на латвийскую, рост цен на топливо был ниже. В Эстонии он составил 10,6%, в Литве - 15,6%.

Если рассматривать отдельно дизельное топливо и бензин в ЕС, то в марте 2026 года их цены выросли на 19,8 % и 9,4 % соответственно по сравнению с мартом 2025 года. В месячном выражении (по сравнению с февралем 2026 года) потребители столкнулись с ростом цен на дизель на 19,1 %, а на бензин — на 10,6 %.

Цены на оба вида топлива выросли во всех странах ЕС в период с февраля по март 2026 года. По дизельному топливу наибольший рост зафиксирован в Чехии и Швеции (по +27,6 %), Эстонии (+26,8 %), Латвии (+25,4 %), Бельгии (+25,2 %) и Нидерландах (+25,1 %), тогда как наименьший — в Словении (+2,9 %), Словакии и Венгрии (по +7,0 %). Во всех остальных странах рост превысил 10 %.

Рост цен на бензин в странах ЕС был менее значительным, чем на дизель. Максимальные месячные увеличения зафиксированы в Бельгии (+15,1 %), Швеции (+15,0 %), Австрии (+14,8 %), Чехии (+14,6 %), а также в Эстонии и Литве (по +14,2 %). Самые низкие месячные приросты отмечены в Словении (+2,4 %), Словакии (+3,8 %), Венгрии (+4,7 %), а также в Италии (+4,8 %).