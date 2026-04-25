В Ryanair объяснили решение закрыть базу в Берлине и сократить число рейсов в два раза тем, что Германия стала слишком дорогой для бюджетных авиаперевозок.

Бюджетный авиаперевозчик из Ирландии Ryanair закрывает базу в Берлине, выводит из аэропорта Берлин-Бранденбург все семь своих самолетов и сокращает количество рейсов в столицу Германии на 50%. Таким образом годовой пассажиропоток упадет с 4,5 до 2,2 миллиона человек Об этом компания сообщила в пресс-релизе, размещенном в пятницу, 24 апреля, пишет DW.

По данным авиакомпании, база будет закрыта 24 октября 2026 года, а борты будут переведены "в более дешевые аэропорты в других странах ЕС, которые отменили авиационные налоги": Швецию, Словакию, Албанию и Италию. Такое решение последовало за объявлением берлинского аэропорта о повышении сборов еще на 10% в период с 2027 по 2029 годы. "Притом что его и без того высокие аэропортовые сборы выросли на 50% со времени пандемии Covid, даже несмотря на то, что пассажиропоток Берлина сократился на 30% с 36 млн в 2019 году до 26 млн в 2025 году", - говорится в сообщении Ryanair.

В компании-авиаперевозчике обвинили немецкую авиационную политику в том, что она "подвела своих граждан", так как полагается на высокие авиационные налоги и аэропортовые сборы. Так, с 2019 года авиационный налог вырос с 7,30 до 15,50 евро на пассажира; сборы на обеспечение безопасности удвоились с 10 евро в 2024 году до 20 евро за пассажира к 2028-му; сборы за управление воздушным движением подросли в цене с 1 евро до 3,30 евро за пассажира, поясняется в пресс-релизе.

В аэропорту Берлин-Бранденбург, в свою очередь, заявили, что такого повышения сборов, о которых говорит Ryanair, не предусмотрено. Ее решение, пишет агентство dpa, представители воздушной гавани назвали неожиданным и добавили, что в настоящее время стороны ведут переговоры.

Персонал сможет найти работу в других частях сети Ryanair

Из сообщения следует, что уже в ближайшее время авиакомпания начнет консультации для персонала. Все члены летного экипажа смогут найти позиции "в других частях сети Ryanair по всей Европе", поскольку лоукостер ускорит наращивание пассажиропотока и, следовательно, рабочих мест.

Гендиректор Ryanair DAC Эдди Уилсон, комментируя закрытие берлинской базы компании, заявил, что немецкая авиация "находится в кризисе": "Правительство признает, что она неконкурентоспособна, однако не существует стратегии по снижению авиационных налогов или высоких аэропортовых сборов". Он напомнил, что с 2019 года авиаперевозчик закрыл свои базы во Франкфурте, Дюссельдорфе и Штуттгарте, а также отменил все рейсы в Дрезден, Лейпциг и Дортмунд.