АО «Латвийская железная дорога» (LDz) выставит на электронный аукцион недвижимость в Риге на улице Локомотивес со стартовой ценой 164 665 евро, говорится в сообщении в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», пишет ЛЕТА.

Недвижимость состоит из служебного здания.

Аукцион начнётся 5 мая этого года в 13:00 и завершится 4 июня в 13:00.

Как сообщалось ранее, оборот концерна LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 201,189 миллиона евро, что на 13,9% меньше, чем в 2024 году, а убытки концерна сократились в пять раз — до 7,823 миллиона евро, свидетельствует опубликованная компанией информация.

В процессе реорганизации в прошлом году к дочернему предприятию LDz — ООО «LDz Cargo» — в октябре 2025 года были присоединены дочерние предприятия LDz — ООО «LDz ritošā sastāva serviss» и ООО «LDz loģistika». В концерн LDz также входит «LatRailNet», осуществляющее установление платы за инфраструктуру и распределение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, а также охранная компания ООО «LDz apsardze».