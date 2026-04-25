Сингапур начал переходить на российские нефтепродукты – Financial Times 0 810

Бизнес
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сингапур начал переходить на российские нефтепродукты – Financial Times

Сингапур на фоне конфликта на Ближнем Востоке переходит на российское топливо, трейдеры начали заменять нефтепродукты из этого региона российскими, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической группы Vortexa, основанные на отслеживании грузов.

Мартовские закупки

Согласно ее оценкам, импорт российского мазута в Сингапур резко вырос после начала конфликта: в апреле объем более чем вдвое превысил средний месячный показатель 2025 года.

Импорт из России в Сингапур, который считается крупнейшим в мире портом заправки судов, резко вырос еще в марте, отмечает издание. Это произошло на фоне роста мировых цен на энергоносители и возникновения их дефицита в отдельных странах из-за войны США и Израиля против Ирана.

Сингапур не вводил санкций против конкретных российских нефтепродуктов, но местные трейдеры должны соблюдать установленный G7 и ЕС потолок цен, если в морские перевозки вовлечены западные компании, поясняет FT. Требование касается и мазута как нефтепродукта.

Борьба с дефицитом

Импорт мазутного топлива из стран Ближнего Востока в Сингапур в последние месяцы существенно сократился, показывают данные Vortexa: объемы поставок из стран Персидского залива в марте и апреле упали до 336 тыс. по сравнению с 522 тыс. барр. в сутки в январе и феврале. Импорт из России же вырос с 372 тыс. барр. в сутки в январе—феврале до 585 тыс. в марте и апреле.

По данным Vortexa, уровень поставок мазутного топлива из России в Сингапур в апреле может стать рекордным с 2016 года.

Компания Veson Nautical, которая специализируется на данных о морских перевозках, указала, что в этом году на якорные стоянки, связанные с Сингапуром, зашло около 20 российских танкеров, в том числе несколько попавших под санкции ЕС и США. В январе—апреле 2025 года таких было лишь пять, подсчитали аналитики.

#санкции #торговля #энергетика #топливо #нефтепродукты #Россия
