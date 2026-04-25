В странах Балтии снижаются цены на топливо 0 1518

Дата публикации: 25.04.2026
На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии цены на топливо снизились, за исключением бензина в Вильнюсе, свидетельствуют обобщённые данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, далее следуют Вильнюс и Таллин. В свою очередь, дизельное топливо дороже всего было в Вильнюсе, затем в Риге, а дешевле всего — в Таллине.

В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста цена бензина марки 95 за неделю снизилась на 0,6% и в пятницу составила 1,804 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 7,6% — до 1,934 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправочной станции Circle K на проспекте Саванорю бензин марки 95 стоил 1,749 евро за литр, что на 0,6% больше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива снизилась на 4,8% и в пятницу составила 1,979 евро за литр.

В Таллине на заправках Circle K в пятницу цена бензина марки 95 за неделю снизилась на 2,4% — до 1,654 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,744 евро за литр, что на 10,7% меньше, чем неделей ранее.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе за неделю не изменилась и в пятницу составляла соответственно 1,085 евро и 0,979 евро за литр. В Таллине цена автогаза выросла на 0,1% и в пятницу составляла 0,978 евро за литр.

#Рига #цены #энергетика #Вильнюс #топливо #Таллин
