Группа по обслуживанию зданий Civinity, работающая в Северной Европе и странах Балтии, — выходит в Южную Европу. Группа приобретает базирующуюся в Хорватии компанию Metus, специализирующуюся на производстве, установке и обслуживании лифтов, у шведской инфраструктурно-технологической компании Sdiptech.

В прошлом году оборот Metus составил около 19 млн евро, в компании работало примерно 280 человек. На первом этапе подписано соглашение о приобретении, завершение сделки ожидается в ближайшие месяцы. Окончательная стоимость будет подтверждена перед закрытием.

Покупка Metus — первый шаг такого масштаба за пределами Балтии и Северной Европы. Согласно аудированным результатам за 2025 год, выручка Civinity составила 100,4 млн евро, EBITDA — 8,3 млн евро. В группе работает 1565 сотрудников, она управляет более чем 5 млн кв. м жилой площади, обслуживает свыше 1600 коммерческих клиентов и реализовала более 2000 инженерных проектов.

«До сих пор многие наши сделки усиливали позиции на уже освоенных рынках. Эта сделка иная. Мы выходим в Хорватию не только ради покупки сильной инженерной компании, но и для создания платформы дальнейшего роста в регионе. У Metus есть компетенции, команда, клиентская база и опыт работы на нескольких европейских рынках — это прочная основа для следующего этапа развития Civinity», — отметил председатель правления Civinity Group Дейвидас Яцка.

Он подчеркнул, что выбор лифтовой инженерии не случаен. Это сфера, где успех зависит не только от установки оборудования, но и от проектирования, технической экспертизы, соблюдения стандартов безопасности, сертификации, долгосрочного обслуживания и способности работать со сложной инфраструктурой зданий.

«Наша цель — не просто масштабировать бизнес. Мы рассматриваем Хорватию как долгосрочную платформу для развития других направлений группы: facility-услуг, жилого сегмента, инженерных и мобильных решений, а также цифровых сервисов. Везде, где мы работаем, мы стремимся повышать качество услуг, эффективность и спектр доступных клиентам решений», — отметил Яцка.

По его словам, опыт Civinity в Балтии и Северной Европе может быть полезен для хорватского рынка, где отрасли обслуживания зданий и городской инфраструктуры также движутся в сторону консолидации, профессионализации и цифровизации.

«Во многих европейских странах мы наблюдаем схожую тенденцию: клиентам нужен не набор разрозненных подрядчиков, а партнёр, способный обеспечить полный цикл услуг — от технического решения до ежедневного обслуживания и цифрового клиентского опыта. Это наша сильная сторона», — добавил он.

Покупка Metus важна и тем, что компания уже работает на нескольких рынках — в Хорватии, Словении и Германии. Это даёт Civinity не просто локального игрока, а команду с международным опытом.

Сделка также значима с точки зрения продавца. Sdiptech — публичная шведская группа инфраструктурных технологий, акции которой торгуются на Nasdaq Stockholm. Компания специализируется на нишевых технологических решениях, способствующих развитию устойчивой и безопасной инфраструктуры.

«При покупке бизнеса у публичной международной группы одного капитала недостаточно. Важно доверие к покупателю, качество управления, способность интеграции и чёткое видение развития. Эта сделка подтверждает нашу готовность работать на более широком европейском рынке M&A», — подчеркнул Яцка.

Рост Civinity поддерживается стабильной доходной базой: более 80% выручки в жилом и коммерческом сегментах носят повторяющийся характер, а показатель конверсии денежных потоков в 2025 году достиг 91%. Это создаёт основу для дальнейших инвестиций и приобретений.

В последние годы Civinity активно развивает не только традиционные услуги, но и новые направления. Группе принадлежит мобильный и платёжный сервис Mobilly, она развивает решения по зарядке электромобилей и в 2025 году стала единственным владельцем платформы Valandinis.