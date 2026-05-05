«Есть несколько факторов, поддерживающих прогноз о том, что соглашение о мире будет достигнуто до конца лета, поскольку США, вероятно, стремятся завершить этот конфликт как минимум к промежуточным выборам в ноябре. Однако если конфликт продолжится, разумеется, экономическое влияние будет более значительным», — отметил Видгрен.

Он сообщил, что текущий прогноз «OP Financial Group» предполагает рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году примерно на 2,8%, что на 0,3–0,4 процентного пункта меньше январского прогноза, но всё ещё недалеко от долгосрочного среднего темпа роста, составляющего около 3%.

«Поэтому, по крайней мере на данный момент, мы ожидаем, что влияние войны на Ближнем Востоке будет довольно краткосрочным», — сказал Видгрен, подчеркнув, что ситуация остаётся довольно неопределённой и неизвестно, каким будет соглашение или решение конфликта на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если мир не будет достигнут в течение более длительного времени, Видгрен отметил, что если цены на нефть сохранятся высокими до осени, возможно, экономики многих европейских стран ожидает определённая рецессия — цены на нефть будут высокими, вероятно, будут выше и процентные ставки, и по этим причинам в целом снизится экономическая активность.

«Наш базовый прогноз заключается в том, что наибольшее влияние будет ощущаться в этом году. Но если ситуация продолжится дольше, то возрастает вероятность, что основное влияние проявится в следующем году, когда мы начнём наблюдать более высокую инфляцию и по другим товарам, а не только на рынке нефти и её продуктов, и проявится вторичный эффект роста цен на энергию, что означает рост цен на другие товары, а также заработных плат. Тогда влияние на экономику будет более значительным. В таком случае Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придётся повысить уровень процентных ставок», — признал Видгрен.

Он также отметил, что по-прежнему сложно оценить, какое влияние на поставки нефти окажет повреждённая в ходе конфликта нефтегазовая инфраструктура в странах Персидского залива.

«Если инфраструктура повреждена, то даже если война закончится, но поставки останутся недостаточными, влияние, конечно, будет заключаться в более высоких ценах на энергию в течение более длительного времени и более высокой инфляции. Однако в таком случае, на мой взгляд, ещё одним фактором влияния на экономику является общее настроение. Если будет достигнут мир, это настроение может улучшиться, и поэтому общее влияние на экономику, вероятно, будет меньше даже в случае, если поставки останутся недостаточными», — сказал Видгрен.

Он также указал, что для европейских стран импорт нефти из Ирана значительно менее важен, чем были поставки энергоресурсов из России в 2022 году, особенно для Германии, которая была и в определённой степени остаётся довольно зависимой от российских энергоресурсов. Поэтому прямое влияние на Европу на этот раз меньше. Кроме того, многие страны в определённой степени подготовились к таким шокам в энергоснабжении и имели время подумать о других решениях, других способах получения энергии, а источники импорта энергии стали более разнообразными, чем до нападения России на Украину.

«Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, для Европы это может быть меньшим потрясением. Но в глобальном масштабе это довольно серьёзный шок, поскольку Ормузский пролив очень важен для мировых поставок нефти, поэтому цены на нефть в мире меняются довольно существенно», — сказал эксперт.