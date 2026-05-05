Соосновательница ретейлера одежды Gap Дорис Фишер скончалась в возрасте 94 лет в Сан-Франциско. Причина смерти не уточняется. Об этом пишет The New York Times.

Супруги Фишер основали The Gap в 1969 году, после того как Дон Фишер не смог найти подходящие джинсы. Они открыли небольшой магазин на Оушен-авеню в Сан-Франциско, а затем принялись открывать новые торговые точки.

В настоящее время компания управляет примерно 3,5 тыс. магазинов по всему миру (более 2,5 тыс. собственных и свыше 1 тыс. франчайзинговых точек), объединяя бренды Old Navy, Gap, Banana Republic и Athleta.

Годовой объем продаж превышает $15 млрд.

«На языке Gap она была настоящим первопроходцем. Дорис была полноправным партнером в основании компании и новатором-предпринимателем в то время, когда это было крайне необычно для женщин», – заявил гендиректор Gap Ричард Диксон. Помимо бизнеса Фишер активно занималась благотворительностью и поддержкой искусства. Вместе с мужем она собрала одну из крупнейших частных коллекций современного искусства в США.

В 2009 году семья пообещала передать более 1,1 тыс. работ Музею современного искусства в Сан-Франциско.