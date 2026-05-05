Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скончалась Дорис Фишер - она не смогла купить себе джинсы и создала сеть из 3,5 тысяч магазинов 0 664

Бизнес
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скончалась Дорис Фишер - она не смогла купить себе джинсы и создала сеть из 3,5 тысяч магазинов

Соосновательница ретейлера одежды Gap Дорис Фишер скончалась в возрасте 94 лет в Сан-Франциско. Причина смерти не уточняется. Об этом пишет The New York Times.

Супруги Фишер основали The Gap в 1969 году, после того как Дон Фишер не смог найти подходящие джинсы. Они открыли небольшой магазин на Оушен-авеню в Сан-Франциско, а затем принялись открывать новые торговые точки.

В настоящее время компания управляет примерно 3,5 тыс. магазинов по всему миру (более 2,5 тыс. собственных и свыше 1 тыс. франчайзинговых точек), объединяя бренды Old Navy, Gap, Banana Republic и Athleta.

Годовой объем продаж превышает $15 млрд.

«На языке Gap она была настоящим первопроходцем. Дорис была полноправным партнером в основании компании и новатором-предпринимателем в то время, когда это было крайне необычно для женщин», – заявил гендиректор Gap Ричард Диксон. Помимо бизнеса Фишер активно занималась благотворительностью и поддержкой искусства. Вместе с мужем она собрала одну из крупнейших частных коллекций современного искусства в США.

В 2009 году семья пообещала передать более 1,1 тыс. работ Музею современного искусства в Сан-Франциско.

Читайте нас также:
#благотворительность #мода #предпринимательство #бизнес #искусство #розничная торговля
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео