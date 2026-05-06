Рост цен на энергоносители уже начинает влиять на экономику Европы, и регулятор, вероятно, постарается не повторить запоздалую реакцию, как это было в 2022 году.

Европейский центральный банк может действовать быстрее в ответ на инфляционные риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Такой прогноз агентству ЛЕТА дал старший экономист финской финансовой группы OP Pohjola Йона Видгрен.

По его словам, уже наблюдается рост цен на нефть и газ, что напрямую отражается на стоимости топлива. Далее возможен так называемый вторичный эффект — подорожание товаров и услуг, зависящих от энергии, включая продукты питания, отопление и транспорт.

«Пока мы ещё не видим этого вторичного эффекта. На это потребуется некоторое время», — отметил Видгрен, добавив, что в прошлый раз на это ушло от шести до двенадцати месяцев.

Главное отличие текущей ситуации — более внимательная позиция регулятора.

«На этот раз он попытается действовать своевременно, чтобы не отставать от кривой роста цен», — подчеркнул экономист.

При этом экономическая ситуация сейчас менее перегрета, чем после пандемии, когда высокий спрос усиливал инфляцию. Поэтому резкого скачка цен, как в 2022 году, не ожидается.

Рынки уже закладывают возможное повышение процентных ставок — как минимум один раз летом, а возможно и несколько раз в течение года. Однако, по оценке Видгрена, эти ожидания могут оказаться завышенными.

Он также напомнил, что в 2022 году регулятор, по мнению многих аналитиков, слишком поздно начал повышать ставки, что стало одним из факторов роста инфляции.

Пока Европейский центральный банк занял выжидательную позицию: 30 апреля ставки оставили без изменений. В регуляторе подчёркивают, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных — динамики инфляции, состояния экономики и последствий энергетического шока.

«Чем дольше сохраняются высокие цены на энергоносители, тем сильнее может быть влияние на более широкую инфляцию и экономику», — говорится в заявлении банка.

В итоге скорость реакции ЕЦБ будет зависеть от того, насколько быстро рост цен на энергию перейдёт в общую инфляцию.