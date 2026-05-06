Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейчас не до роскоши: LVMH готовится продать модные дома 0 215

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейчас не до роскоши: LVMH готовится продать модные дома

Конгломерат LVMH изучает возможности продажи ряда модных домов, косметических марок и алкогольных брендов, утверждают источники Financial Times. Группа компаний приняла такое решение после падения спроса на люксовые товары.

По словам источников издания, среди активов, которые группа выставила на продажу, есть модный дом Marc Jacobs, принадлежащая LVMH доля в косметическом бренде певицы Рианны Fenty Beauty, а также американский производитель вина Joseph Phelps Vineyards.

Суммарно сделки могут принести LVMH миллиарды евро, которые группа планирует реинвестировать в основной бизнес. Волна продаж не ограничивается этими тремя объектами. За последние 18 месяцев LVMH продала стритвир-бренд Off-White, бизнес сети duty-free DFS в Большом Китае и 49-процентную долю в модном доме Стеллы Маккартни. В компании рассматривают дальнейшие продажи в подразделении Moët Hennessy, покупателей ищут на ром Eminente и виноградники Joseph Phelps в Калифорнии.

Стратегия сокращения издержек, как пишет издание, обозначит отход от традиционной для LVMH модели. На протяжении десятилетий Бернар Арно строил империю за счет поглощений. Только с 2000 года группа совершила 206 сделок по приобретению активов, включая покупку Tiffany за $16 млрд в 2020 году и Bvlgari за €3,7 млрд годом ранее. За тот же период было продано 122 актива, но большинство из них были мелкими.

«Впервые в истории LVMH они скорее сокращают, чем расширяют портфель», — отметил один из аналитиков, опрошенных FT. Переориентация на основные центры прибыли, которыми участники рынка считают Louis Vuitton и Dior, происходит на фоне замедления продаж с 2023 года, которые FT назвала «зимой роскоши». Пандемийный бум в люксе закончился, снижение располагаемых доходов потребителей и многократные повышения цен привели к падению спроса.

Читайте нас также:
#мода #финансы #рынок #бизнес #стратегия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео