По словам источников издания, среди активов, которые группа выставила на продажу, есть модный дом Marc Jacobs, принадлежащая LVMH доля в косметическом бренде певицы Рианны Fenty Beauty, а также американский производитель вина Joseph Phelps Vineyards.

Суммарно сделки могут принести LVMH миллиарды евро, которые группа планирует реинвестировать в основной бизнес. Волна продаж не ограничивается этими тремя объектами. За последние 18 месяцев LVMH продала стритвир-бренд Off-White, бизнес сети duty-free DFS в Большом Китае и 49-процентную долю в модном доме Стеллы Маккартни. В компании рассматривают дальнейшие продажи в подразделении Moët Hennessy, покупателей ищут на ром Eminente и виноградники Joseph Phelps в Калифорнии.

Стратегия сокращения издержек, как пишет издание, обозначит отход от традиционной для LVMH модели. На протяжении десятилетий Бернар Арно строил империю за счет поглощений. Только с 2000 года группа совершила 206 сделок по приобретению активов, включая покупку Tiffany за $16 млрд в 2020 году и Bvlgari за €3,7 млрд годом ранее. За тот же период было продано 122 актива, но большинство из них были мелкими.

«Впервые в истории LVMH они скорее сокращают, чем расширяют портфель», — отметил один из аналитиков, опрошенных FT. Переориентация на основные центры прибыли, которыми участники рынка считают Louis Vuitton и Dior, происходит на фоне замедления продаж с 2023 года, которые FT назвала «зимой роскоши». Пандемийный бум в люксе закончился, снижение располагаемых доходов потребителей и многократные повышения цен привели к падению спроса.