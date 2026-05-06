Конгломерат LVMH изучает возможности продажи ряда модных домов, косметических марок и алкогольных брендов, утверждают источники Financial Times. Группа компаний приняла такое решение после падения спроса на люксовые товары.
По словам источников издания, среди активов, которые группа выставила на продажу, есть модный дом Marc Jacobs, принадлежащая LVMH доля в косметическом бренде певицы Рианны Fenty Beauty, а также американский производитель вина Joseph Phelps Vineyards.
Суммарно сделки могут принести LVMH миллиарды евро, которые группа планирует реинвестировать в основной бизнес. Волна продаж не ограничивается этими тремя объектами. За последние 18 месяцев LVMH продала стритвир-бренд Off-White, бизнес сети duty-free DFS в Большом Китае и 49-процентную долю в модном доме Стеллы Маккартни. В компании рассматривают дальнейшие продажи в подразделении Moët Hennessy, покупателей ищут на ром Eminente и виноградники Joseph Phelps в Калифорнии.
Стратегия сокращения издержек, как пишет издание, обозначит отход от традиционной для LVMH модели. На протяжении десятилетий Бернар Арно строил империю за счет поглощений. Только с 2000 года группа совершила 206 сделок по приобретению активов, включая покупку Tiffany за $16 млрд в 2020 году и Bvlgari за €3,7 млрд годом ранее. За тот же период было продано 122 актива, но большинство из них были мелкими.
«Впервые в истории LVMH они скорее сокращают, чем расширяют портфель», — отметил один из аналитиков, опрошенных FT. Переориентация на основные центры прибыли, которыми участники рынка считают Louis Vuitton и Dior, происходит на фоне замедления продаж с 2023 года, которые FT назвала «зимой роскоши». Пандемийный бум в люксе закончился, снижение располагаемых доходов потребителей и многократные повышения цен привели к падению спроса.
