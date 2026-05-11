Пока Ормузский пролив находится под угрозой, дешёвого бензина не будет

Дата публикации: 11.05.2026
В понедельник Дональд Трамп заявил о возможности временной отмены федерального налога на топливо в США.

Налоги на топливо в США в несколько раз ниже, чем в большинстве стран Европейский союз. Поэтому рядовой американский потребитель не почувствует существенного улучшения своего финансового положения, поскольку инфляционная спираль уже запущена — и во многом решениями самого Трампа, считает эксперт по рынку топлива Алексей Шведов.

В то же время временная отмена федерального налога на топливо в Соединённых Штатах никак не повлияет на мировой рынок нефти и нефтепродуктов. Следовательно, эта новость не вызовет никаких изменений цен и на табло автозаправочных станций в Латвии.

Многие, вероятно, слышали о так называемой торговой стратегии TACO (Trump Always Chickens Out) — «Трамп всегда отступает». Теперь же Уолл-стрит придумала новую мемную аббревиатуру — NACHO (Not A Chance Hormuz Opens), то есть «Нет никаких шансов, что Ормуз откроется». Иными словами, мировые маршруты поставок энергоресурсов останутся заблокированными до тех пор, пока высокие цены на нефть и инфляция не приведут к непереносимым экономическим издержкам.

Признаки стратегии NACHO появились в понедельник после того, как Трамп заявил, что режим перемирия находится «в критическом состоянии», а сам он даже не дочитал иранский мирный план.

В свою очередь руководство Ирана не спешит отказываться от контроля над важнейшим логистическим узлом. Возможность контролировать судоходство через Ормузский пролив сейчас является самым сильным оружием Ирана. Противостояние между Ираном, США и другими странами Персидского залива остаётся крайне напряжённым, а все вовлечённые стороны продолжают проверять «красные линии» друг друга и способность контролировать потоки энергоресурсов через пролив. Это создаёт ситуацию крайней неопределённости и, как следствие, высокую волатильность, которая, в свою очередь, становится источником прибыли для избранных.

По оценкам ряда аналитиков, значительную часть роста прибыли компаний Shell, BP и TotalEnergies в первом квартале 2026 года обеспечила работа торговых подразделений, использовавших высокую волатильность нефтяного и газового рынков. Такой рывок произошёл на фоне нарушений традиционных логистических потоков из-за конфликта на Ближнем Востоке. Второй причиной стало вмешательство США в ситуацию в Венесуэле.

Поэтому, пока трейдеры зарабатывают миллиарды на стратегиях TACO и NACHO, миллиарды жителей нашей планеты продолжат жить в неопределённости относительно того, какими завтра будут цены на продукты питания и топливо.

