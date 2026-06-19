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Белорусский бизнес в Латвии находится под защитой до 2043 года. Но это ему не помогло 1 762

Бизнес
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белорусская обувь

Бизнес, желающий переобуться, столкнется с вызовом публичности.

ФОТО: пресс-фото

Глава правительства Андрис Кулбергс неоднократно высказывался в пользу полного разрыва экономических связей с Востоком. Видя такой настрой, Комиссия Сейма по обороне написала исполнительной власти обращение – пора предать гласности всех, кто сотрудничает с РФ и РБ!

Можно напороться на суд

В ответе правительства, который имеется на портале mk.gov.lv, тем не менее, указано препятствие – если данные сведения Службы государственных доходов, которая контролирует таможню, будут опубликованы, то фирмы могут понести репутационные издержки. Их не возьмут в партнеры, даже если они перестали сотрудничать, «таким образом не поддерживая экономику государства-агрессора».

МИД ЛР в лице государственного секретаря Анджейса Вилюмсонса, напомнил, что, «нужно принимать во внимание факт, что в отношении инвесторов Республики Беларусь в Латвии до 2043 года все еще в силе односторонне денонсированное Сеймом в 2023 году соглашение правительств Латвийской Республики и Республики Беларусь о содействии и защите инвестиций.

Это соглашение inter alia (латинский, среди прочего — прим. редакции) запрещает дискриминационное отношение по принципу гражданства и позволяет инвесторам выдвигать иски в международных арбитражных судах о несоблюдении данного правового инструмента».

Поддержка гражданских украинцев

Минюст, со своей стороны, подтвердил, что список торгующих с Востоком готовится, причем, как ни странно, в соответствии с поправками к Закону о поддержке гражданских жителей Украины. Однако, публикация вместе с этим сведений о выгодополучателях таких сделок, «косвенно могла бы задеть также право физических лиц на защиту личных данных».

А вот и такая удивительная констатация:

«В видении Кабинета Министров, публикация информации о коммерческих обществах, проводящих сделки с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, само по себе юридических и экономических последствий не порождает, если только в отраслевом нормативном акте дополнительно не определяются конкретные ограничения или запреты...»

Так что, полный разрыв осуществить не столь уж и просто — ведь мы живем в правовом государстве!

Если очень хочется, то можно

Несмотря на аргументы правительства, Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью.

Согласно поправкам, Служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению (ЦСУ) данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал.

Публикуемая информация будет включать идентификационные номера и названия экспортеров и импортеров.

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#инвестиции #торговля #Латвия #экономика #Беларусь #Россия #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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