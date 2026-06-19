В портах Латвии за первые пять месяцев этого года было перевалено 12,973 млн тонн грузов, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

Больше всего за первые пять месяцев этого года в портах Латвии было перевалено насыпных грузов - 5,623 млн тонн, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе зерна и зерновых продуктов было перевалено 1,922 млн тонн (-18,3%), древесной щепы - 1,043 млн тонн (-8,5%), химических насыпных грузов - 205 900 тонн (+2%), а угля - 23 900 тонн (в 22,8 раза меньше).

Генеральных грузов за первые пять месяцев этого года в портах Латвии было перевалено 5,001 млн тонн (-10,3%), в том числе грузов в контейнерах - 1,958 млн тонн (-6,3%), лесоматериалов - 1,523 млн тонн (-25,8%), а грузов "roll on/roll off" или ro-ro - 1,391 млн тонн, что на 3,3% больше.

Наливных грузов за первые пять месяцев этого года в портах Латвии было перевалено 2,348 млн тонн, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большую часть переваленных наливных грузов составили нефтепродукты - 2,002 млн тонн, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По объему переваленных грузов лидирующую позицию за первые пять месяцев этого года по-прежнему занимал Рижский порт, где было перевалено 6,686 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Далее следует Вентспилсский порт, где грузооборот за первые пять месяцев этого года составил 2,947 млн тонн (-26,3%), а на третьем месте - Лиепайский порт с 2,45 млн тонн (-16,1%).

Из малых портов Латвии наибольший грузооборот за первые пять месяцев этого года был в Скултском порту - 428 500 тонн, что на 21,7% меньше, чем за первые пять месяцев 2025 года, далее следует Мерсрагский порт с 256 300 тоннами грузов (-23,3% ), и Салацгривский порт со 170 600 тоннами (-31%).

В целом в малых портах Латвии за первые пять месяцев 2026 года было перевалено 889 400 тонн грузов, что на 22,9% меньше, чем за первые пять месяцев 2025 года.

Уже сообщалось, что в портах Латвии в прошлом году было перевалено 34,281 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в 2024 году.