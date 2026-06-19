Добавленная стоимость продукции ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 5,4 проц. в годовом исчислении за первые 5 месяцев 2026 года, свидетельствуют обнародованные официальные данные.

При этом пассажиропоток и объем грузовых перевозок на железных дорогах Китая показали устойчивый рост в период с января по май этого года. Одновременно увеличились и инвестиции в основные фонды железнодорожного сектора страны, свидетельствуют обнародованные данные Государственного управления железных дорог /ГУЖД/ Китая.

Согласно статистике ведомства, общий объем грузовых железнодорожных перевозок за первые пять месяцев этого года достиг 2,19 млрд тонн, что на 3,1 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как грузооборот составил 1,56 трлн тонн-километров, что на 6,2 проц. больше в годовом исчислении.

За отчетный период совокупный объем пассажирских железнодорожных перевозок по всей стране составил 1,97 млрд человеко-раз, что увеличилось на 5,7 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупный объем инвестиций в основные фонды железнодорожного сектора Китая за указанный период составил 248,5 млрд юаней /порядка 36,5 млрд долларов США/, что на 2,6 проц. больше в годовом сравнении. При этом строительство железнодорожной сети продолжало стабильно продвигаться.

Как заявил официальный представитель государственного управления, устойчивый рост пассажиропотока и объема грузоперевозок на железных дорогах в сочетании с планомерным развитием железнодорожного строительства способствуют социально-экономическому развитию.