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Производство и грузопотоки Китая демонстрируют в 2026 году устойчивый рост 0 17

Бизнес
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строится автомобильно-железнодорожный мост Чунци через реку Янцзы, соединяющий Шанхай и провинцию Цзянсу.

При этом строительство железнодорожной сети продолжало стабильно продвигаться.

Добавленная стоимость продукции ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 5,4 проц. в годовом исчислении за первые 5 месяцев 2026 года, свидетельствуют обнародованные официальные данные.

При этом пассажиропоток и объем грузовых перевозок на железных дорогах Китая показали устойчивый рост в период с января по май этого года. Одновременно увеличились и инвестиции в основные фонды железнодорожного сектора страны, свидетельствуют обнародованные данные Государственного управления железных дорог /ГУЖД/ Китая.

Согласно статистике ведомства, общий объем грузовых железнодорожных перевозок за первые пять месяцев этого года достиг 2,19 млрд тонн, что на 3,1 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как грузооборот составил 1,56 трлн тонн-километров, что на 6,2 проц. больше в годовом исчислении.

За отчетный период совокупный объем пассажирских железнодорожных перевозок по всей стране составил 1,97 млрд человеко-раз, что увеличилось на 5,7 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупный объем инвестиций в основные фонды железнодорожного сектора Китая за указанный период составил 248,5 млрд юаней /порядка 36,5 млрд долларов США/, что на 2,6 проц. больше в годовом сравнении. При этом строительство железнодорожной сети продолжало стабильно продвигаться.

Как заявил официальный представитель государственного управления, устойчивый рост пассажиропотока и объема грузоперевозок на железных дорогах в сочетании с планомерным развитием железнодорожного строительства способствуют социально-экономическому развитию.

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#инвестиции #транспорт #грузоперевозки #развитие #производство #промышленность #экономика #Китай #статистика
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