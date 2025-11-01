Кроме всео прочего Херманис рассказал, что после ухода из Нового Рижского театра актриса перешла в театр "Дайле". Несмотря на то, что между ними не было никаких конфликтов. Херманис заявил, что всё же существуют какие-то этические вещи, порядочные люди стараются их соблюдать.

Также режиссёр объявил о том, больше не будет сотрудничать с российскими деятелями искусства, даже с теми, кто бежал из России.

"Я просто им не доверяю, на них как-то мой рентген не срабатывает. Я признаю. Я боюсь", - сказал он.

Пьесы русских авторов в театре впредь тоже не будут ставить. Впрочем для того, чтобы показать, что русская культура - это овца в волчьей шкуре", уже после вторжения России в Украину был создан спектакль "Чёрный лебедь" по мотивам "Идиота" Достоевского Ф.М..

Возможно, когда война закончится, мы сможем пересмотреть этот вопрос, заявил Херманис. Он объяснил свое разочарование россиянами тем, что все они, всё-таки, более-менее имперцы.