Культура &
Дата публикации: 01.01.2026
Режиссер Андрей Звягинцев

Режиссер Андрей Звягинцев

Завершены съемки нового проекта российского режиссера Андрея Звягинцева — фильма «Минотавр». Официальное окончание производственного этапа подтверждается эксклюзивным снимком со съемочной площадки в Латвии, предоставленным одним из продюсеров картины.

Изначально сообщалось, что следующим фильмом режиссера станет проект под названием «Юпитер», однако работа над ним была отложена. В результате Звягинцев сосредоточился на создании «Минотавра», основной этап производства которого пришелся на осенние месяцы и завершился несколько недель назад.

Картина стала шестым полнометражным фильмом режиссера после драмы «Нелюбовь» (2017), получившей широкое международное признание. Новый фильм заявлен как политическая притча: в центре сюжета — российский предприниматель Глеб, который на фоне необходимости уволить сотрудников узнает об измене супруги. Отмечается, что жанрово фильм сочетает элементы криминального триллера и трагедии.

С учетом репутации Звягинцева и его многолетнего сотрудничества с Каннским кинофестивалем, ожидается, что мировая премьера «Минотавра» может состояться в программе Канн-2026.

Возобновление работы режиссера имеет особое значение после перенесенной тяжелой болезни. В 2021 году Андрей Звягинцев столкнулся с серьезными осложнениями после применения одной из западных вакцин от COVID-19, провел 11 месяцев в больнице, включая период медикаментозной комы при поражении 92 процентов легких, однако впоследствии полностью восстановился.

#covid-19 #культура #вакцинация
