В Вашингтоне прошло значимое событие, привлекшее внимание как киноманов, так и политических обозревателей: в Центре Кеннеди состоялась торжественная премьера документального фильма «Мелания», рассказывающего о жизни и общественной деятельности Мелании Трамп.

Эта картина была подготовлена в условиях строжайшей секретности и стремится по-новому показать одну из самых загадочных фигур современной истории США. В фильме затрагиваются разные этапы её жизненного пути — от юности в Словении и первых шагов в модельном бизнесе до сложных моментов в Белом доме.

Авторы проекта использовали ранее не публиковавшиеся архивные материалы и откровенные интервью, чтобы раскрыть не только внешнюю сторону жизни бывшей первой леди, но и её дипломатическую деятельность за кулисами власти.

Режиссёр подчеркнул, что хотел показать Меланию Трамп как человека за образом безупречных нарядов и спокойной мимики — женщину, которая долгие годы сохраняла хладнокровие в центре острых политических событий.

Премьерный показ прошёл с большим вниманием публики: на красной дорожке присутствовали известные политики, деятели культуры и ближние друзья семьи Трамп. Элегантно одетая Мелания поблагодарила команду создателей за глубокий подход к её истории.

Кинокритики уже отмечают, что фильм может сыграть заметную роль в формировании обновлённого образа Мелании Трамп на фоне продолжающихся общественных обсуждений.

Права на трансляцию картины были приобретены крупными международными стриминговыми платформами, и ожидается, что "Мелания" станет одной из самых обсуждаемых документальных работ года.