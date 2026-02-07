Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мелания Трамп представила свой документальный фильм перед мировым релизом 0 124

Культура &
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мелания Трамп представила свой документальный фильм перед мировым релизом

В Вашингтоне прошло значимое событие, привлекшее внимание как киноманов, так и политических обозревателей: в Центре Кеннеди состоялась торжественная премьера документального фильма «Мелания», рассказывающего о жизни и общественной деятельности Мелании Трамп.

Эта картина была подготовлена в условиях строжайшей секретности и стремится по-новому показать одну из самых загадочных фигур современной истории США. В фильме затрагиваются разные этапы её жизненного пути — от юности в Словении и первых шагов в модельном бизнесе до сложных моментов в Белом доме.

Авторы проекта использовали ранее не публиковавшиеся архивные материалы и откровенные интервью, чтобы раскрыть не только внешнюю сторону жизни бывшей первой леди, но и её дипломатическую деятельность за кулисами власти.

Режиссёр подчеркнул, что хотел показать Меланию Трамп как человека за образом безупречных нарядов и спокойной мимики — женщину, которая долгие годы сохраняла хладнокровие в центре острых политических событий.

Премьерный показ прошёл с большим вниманием публики: на красной дорожке присутствовали известные политики, деятели культуры и ближние друзья семьи Трамп. Элегантно одетая Мелания поблагодарила команду создателей за глубокий подход к её истории.

Кинокритики уже отмечают, что фильм может сыграть заметную роль в формировании обновлённого образа Мелании Трамп на фоне продолжающихся общественных обсуждений.

Права на трансляцию картины были приобретены крупными международными стриминговыми платформами, и ожидается, что "Мелания" станет одной из самых обсуждаемых документальных работ года.

Читайте нас также:
#США #культура #белый дом #Мелания Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Без драконов и пророчеств: зачем Вестеросу понадобился «Рыцарь семи королевств»
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Изображение к статье: Вышел тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Изображение к статье: В этом году «Ночь музеев» приглашает познакомиться с историями предметов, хранящихся в музейных коллекциях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео