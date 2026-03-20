В 11:00 в «Priedes krogs» пройдут беседы о культурной и исторической земле Латгале, а с 11:00 до 15:00 семьи с детьми приглашаются в подворье «Jaunsaimniecībā», где можно будет испечь пирожки с яйцом и круглые раусиши в настоящей дровяной печи.

Природа пробуждается и земля оживает после зимних морозов, наполняясь жизненной силой. Приближается ежегодный праздник весеннего равноденствия, когда свет победит тьму, а день станет длиннее ночи. Солнце будет подниматься всё выше и выше в небе, и для крестьян начнётся весенний цикл работы. В этот знаменательный день традиционно главным блюдом являются домашние яйца, которые символизируют плодородие, жизнь и возрождение. На стол также подают фасоль, горох и различные пироги. Музей предлагает всем вместе испечь традиционные пирожки, отмечая приход весны.

Чтобы у всех было достаточно места за столом и чтобы всем было комфортно на праздничном мастер-классе, музей приглашает подать заявку на участие, указав наиболее удобное для вас время, заполнив форму на сайте музея

Участие в мастер-классе бесплатно при наличии входного билета в музей.