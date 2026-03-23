Фильм «Проект Аве Мария» с Райаном Гослингом в главной роли произвел настоящий фурор в мировом прокате. Космическая драма о бывшем учителе и ученом, которому предстоит спасти Землю, стартовала с $140,9 млн: $80,5 млн — в Северной Америке и $60,4 млн — на международных рынках. Это лучший дебют 2026 года, который превзошел результаты «Крик 7» и «Крид III», и стал рекордным открытием для студии Amazon MGM.

Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер создали визуально впечатляющий фильм, оставаясь верными оригинальному роману Энди Вейра. Для Amazon MGM это первый крупный коммерческий успех после приобретения MGM почти четыре года назад, что подтверждает амбиции компании закрепиться в мировой киноиндустрии как серьезный игрок.

Критики и зрители высоко оценили фильм за динамичный сюжет, зрелищные визуальные эффекты и харизматичную игру Гослинга. По мнению аналитиков, «Проект Аве Мария» пришелся публике как редкая возможность отвлечься от тревожных новостей и переживаний реального мира, предлагая масштабное и эмоционально захватывающее кино.

Международный прокат оказался не менее успешным: лидерами стали Великобритания ($10,2 млн), Китай ($7,1 млн), Австралия ($5 млн) и Южная Корея ($4,3 млн). Премиальные форматы, особенно Imax, внесли значительный вклад в общий сбор — $27,6 млн, подчеркивая, насколько важно переживание космических пейзажей на большом экране.

Аналитики отмечают, что «Проект Аве Мария» вошел в число редких не-сиквельных фильмов, которые с момента COVID стартовали с более чем $50 млн на зарубежных рынках, рядом с «Оппенгеймером» и «F1: The Movie». Это подтверждает, что масштабные оригинальные проекты по-прежнему способны привлекать зрителей и формировать кассовые рекорды.