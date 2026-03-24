Легендарная британская группа The Cure впервые готовится дать долгожданные концерты в Литве и Эстонии. Выступления состоятся 7 августа в Вильнюсе, в парке Калну, и 9 августа в Таллине, в квартале Unibet, что станет важным событием для поклонников по всему Балтийскому региону, ведь одна из самых влиятельных групп альтернативной музыки возвращается в Балтию. Ранее The Cure выступали лишь один раз в Риге.

The Cure - одна из самых признанных и долговечных групп в истории современной музыки. С момента основания в 1978 году они выпустили ряд высоко оценённых критиками альбомов и стали символом новаторства в альтернативном и готическом роке. За почти пять десятилетий карьеры их влияние продолжает ощущаться среди разных поколений музыкантов и слушателей.

Группа была основана в Кроули, Англия, и возглавляется культовым лидером и вокалистом Робертом Смитом. Почти пятьдесят лет The Cure формируют звучание и дух альтернативного рока, постпанка и готического рока. Дебютный альбом "Three Imaginary Boys" вышел в 1979 году и получил положительные отзывы критиков, закрепив группу в жанрах постпанка и новой волны.

Известные своими атмосферными звуковыми ландшафтами, эмоциональной глубиной и мощными концертами, они создали глобальную армию поклонников благодаря таким культовым альбомам, как "Disintegration", "Wish" и "Bloodflowers".

Их последний студийный альбом "Songs of a Lost World", вышедший в 2024 году, стал первым новым материалом за последние 16 лет и получил широкое признание критиков. Пластинка подчёркивает фирменную меланхоличную интенсивность группы, исследуя темы утраты, смертности и размышлений, вновь подтверждая их ведущую роль в альтернативной музыке. "Songs of a Lost World" принёс группе и первые премии "Грэмми" - за лучший альтернативный музыкальный альбом и лучшее альтернативное исполнение за сингл "Alone".

За свою карьеру The Cure выпустили 14 студийных альбомов, несколько концертных записей и сборников, а также более 40 синглов, продав в общей сложности свыше 30 миллионов копий. Они дали почти 2000 концертов - как сольных, так и на фестивалях. На их счету также несколько концертных фильмов и саундтреков. Не секрет, что визуальный стиль Роберта Смита вдохновил один из самых знаковых фильмов режиссёра Тима Бёртона - "Edward Scissorhands". После выхода фильма Смит сотрудничал с Бёртоном и в других проектах.

The Cure удостоены ряда престижных музыкальных наград, включая Brit Award, MTV Music Video Award, Ivor Novello Award и другие. В 2019 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Эти достижения подчеркивают важный этап в карьере коллектива, свидетельствуя как о его долговечности, так и о творческой актуальности спустя десятилетия после основания.

Предстоящие концерты в странах Балтии обещают обширную программу, охватывающую богатый репертуар группы. Известные своими захватывающими живыми выступлениями, The Cure продолжают покорять слушателей по всему миру, сочетая ностальгию с мощной эмоциональной интенсивностью.