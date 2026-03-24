Дом Черноголовых во время Пасхальных каникул приглашает семьи с детьми в гости, чтобы они смогли принять участие в увлекательной охоте за Пасхальными яйцами.

В рамках образовательной поездки «По следам кролика» в Доме Черноголовых детям предстоит помочь пасхальному кролику найти потерянные в доме яйца, за что они получат призы от магазина игрушек. Поиск яиц «По следам кролика» будет проходить в Доме Черноголовых 5 и 6 апреля с 10:00 до 17:00. Помимо развлечений, в оба дня можно будет поиграть в различные масштабные игры от компании «BigGames».

«Дом Черноголовых всегда был местом для праздников и встреч. На Пасху мы хотим предложить эту особую атмосферу семьям с детьми, создав возможность отметить праздник в исторической и вдохновляющей обстановке», — говорит Линда Лукина-Калда, управляющая Домом Черноголовых.

Это мероприятие предназначено для всей семьи и предоставляет прекрасную возможность узнать о богатой истории Дома Черноголовых. Пока дети ищут яйца, взрослые могут неспешно выпить кофе в изысканной обстановке и познакомиться со средневековыми подвалами, историческими кабинетами, великолепными залами и уникальной коллекцией серебра. Еще более познавательным вариантом станет аудиогид, который позволит вам осмотреть комнаты Дома Черноголовых в сопровождении исторического персонажа Иоганна Бреннера, который расскажет о своей жизни здесь, своих приключениях и легендах, о перипетиях истории Дома Черноголовых и о тайнах с XIV века до наших дней.

Участие в пасхальной охоте за яйцами бесплатное, нужно только приобрести входной билет в Дом Черноголовых. Вход в Дом Черноголовых для детей дошкольного возраста бесплатный.

Дом Черноголовых был построен в 1334 году как часть ансамбля Рижской ратушной площади. Он расположен в самом сердце Старой Риги и является визитной карточкой города, а также одним из важнейших мест проведения торжеств и культурных мероприятий. На протяжении веков Дом Черноголовых служил центральным представительским домом города для приема высокопоставленных гостей.