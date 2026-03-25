9 апреля в 19.00 в Церкви Святого Павла в Риге состоится единственный концерт «Виртуозная Италия» c участием одного из лучших арфистов мира Александра Болдачёва. Вместе с ним на сцену выйдет солистка Латвийской Национальной оперы, сопрано Юлия Васильева. Александра Болдачёва по-праву называют «повелителем арфы», ломающим все шаблоны. Он развенчивает стереотип о том, что арфа — сугубо женский инструмент, на котором исполняют только классику. В его крепких мужских руках арфа выходит за рамки «музыки ангелов» и завоевывает территорию джаза, рока и crossover.

Мало кто знает, что у Болдачева латвийские корни — его бабушка и дедушка по отцовской линии жили в Даугавпилсе, и мальчик каждый год проводил в этом городе свои летние каникулы.

С Латвией у Болдачева связаны и романтические воспоминания юности. «Когда я поступил на учебу в Цюрих, то летал туда из Санкт-Петербурга через Ригу. Так получалось дешевле всего: денег было мало, приходилось экономить. Прилетал я в Ригу поздно вечером, улетал в Цюрих рано утром. Оставалось несколько часов, которые я проводил гуляя по Старому городу. Думаю, что за эти ночные прогулки я изучил Ригу лучше многих рижан», — вспоминает музыкант.

Александр Болдачев уверен, что не музыкант выбирает инструмент, а наоборот. Он из музыкальной семьи, его мать — профессор консерватории. Уже в три года мальчик начал играть на фортепиано, но спустя пару лет ему порекомендовали сменить инструмент. По воспоминаниям Александра, как только его подвели к арфе, он сел за нее, и с тех пор его жизнь связана с этим инструментом. Причем, он начал учиться играть сразу на большой, педальной арфе. Маленьких кельтских, на которых учат играть детей сейчас, в его школе тогда не было.

В 5 лет Болдачев уже выступал как арфист на сцене. А в 6 лет он начал сам сочинять музыку — свое первое произведение для арфы мальчик написал под впечатлением от книги «Волшебник страны Оз».

Сегодня Александр Болдачев — мировая знаменитость, один из самых харизматичных арфистов мира. Он импровизатор, аранжировщик, композитор, соединяющий классическую виртуозность с роком, джазовой импровизацией и электроникой. В его арсенале — кросс-жанровые проекты, такие, как «Орфей», где его партнершей была актриса Чулпан Хаматова. Он исполняет и сочиняет музыку для кино, игр и аниме.

Александр Болдачев — гражданин Швейцарии. Он выступал в 50-ти странах мира, покорив самые престижные концертные залы — нью-йоркский Carnegie Hall, венский Musikverein, гамбургскую Elbphilharmonie и другие. Его арфе аплодировали на фестивале Burning Man в пустыне Невада и на церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA.

Его записи получили международное признание, включая номинацию ICMA (International Classical Music Awards) и награды Prix Walo (Швейцария), Aoyama Award (Япония) и Akademia Award (США). Болдачев преподаёт в Azusa Pacific University (США) и является приглашённым профессором в Royal Academy of Music (Лондон), Миланской консерватории и Университете искусств Белграда.

Благодаря Болдачеву, в мире появился новый праздник — Всемирный день арфы. Он также является основателем Цюрихского фестиваля арфы.

Возможность услышать этого музыканта в Риге — редкая удача.

Для своего рижского концерта Александр Болдачев выбрал итальянскую музыку, причем в самом широком спектре — от барокко до Сан-Ремо. В первой части вечера прозвучит сольная программа для арфы — Вивальди, Паганини и Россини. Во второй части к Александру Болдачёву присоединится солистка Латвийской Национальной оперы Юлия Васильева — обладательница невероятно чистого, яркого и выразительного сопрано. В последнее время ее чаще можно услышать в Италии и Германии, чем в Латвии. Вместе они исполнят знаменитые арии из опер Верди и Пуччини, а также хиты современных итальянских поп-звезд.

Чарующая музыка Италии, виртуозная арфа и оперный голос — редкое сочетание, которое можно услышать в Риге только один вечер. Итальянская музыка оживет в атмосфере величия собора, где игра света и впечатляющие визуальные эффекты еще больше усилят эмоции, даря уникальные ощущения каждому слушателю.

Устроитель концерта — компания okoncert.

Александр Болдачев и Юлия Васильева.