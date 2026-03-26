Столица Литвы Вильнюс проведет четвертый Фестиваль розового супа - он состоится с 29 по 31 мая.

Программа фестиваля доказывает, что холодный суп можно попробовать в самых разных и даже неожиданных вариантах, что привлекает как гурманов, так и любителей ярких впечатлений. В этом году гости фестиваля смогут попробовать холодный суп как в его классическом виде, так и в инновационных ресторанных интерпретациях.

Порцию адреналина обеспечит главный объект фестиваля — 50-метровая розовая пенная горка. Праздничную программу дополнят тематический костюмированный парад с выступлениями танцоров и оркестра, а также забег официантов с мисками супа. Кроме того, в программе запланирован поход протяженностью 10,5 километра, который пройдет через весь город, охваченный фестивалем.

...Литовский холодный суп, или шалтибарщяй, впервые упоминается в письменных источниках еще в XVIII веке, во времена Великого княжества Литовского. Его основные ингредиенты — красная свекла, огурцы, укроп и кефир — остаются неизменными на протяжении веков. В последние годы холодный суп переживает ренессанс не только в Балтии, но и получает международное признание.

Благодаря ярко-розовому цвету и полезным ингредиентам этот суп стал любимцем Instagram. Шалтибарщяй занял второе место в рейтинге лучших холодных супов мира престижного гастрономического путеводителя Taste Atlas. В этот же рейтинг вошел и латвийский холодный суп.