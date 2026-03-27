Какие деревья весной украшены шишками, а какие — почками? Какие побеги первыми появляются из холодной земли? Каково значение раннецветущих растений в природе? Чтобы познакомиться с зелеными посланниками весны, природный центр Botania приглашает юных натуралистов на третье мероприятие цикла «Природа в саду».

28 марта с 11:00 до 15:00 в природном центре Botania Национального ботанического сада в Саласпилсе состоится познавательное мероприятие «Первые весенние цветы: от шишек до луковиц». Взрослые смогут познакомиться с ранневесенними луковичными цветами в сопровождении эксперта, дети смогут узнать, что находится внутри круглых луковиц, а малыши и их родители смогут послушать сказку. Мероприятие будет украшено не только весенними цветами из богатой коллекции Ботанического сада, но и изящными и филигранными бумажными цветами Зинты Звиедре.

В программе:

11:30, 13:00 — Экскурсии «Ранние весенние цветы» с экспертом.

11:00–15:00 – природная мастерская «Весенние серебро и золото». Участники познакомятся с разнообразием вербы, а также узнают много нового о пользе вербы для природы и жизни человека. (Зал «Botania»).

11:00–12:00 — Сказочный уголок и мастер-класс «Ивовая дудочка». («Botania», 2-й этаж).

13:00–15:00 — Уголок аквагрима «Верба на щеке» (Фойе «Botania»).

В этот же день также откроется выставка Зинты Звиедре «Бумажные цветы», которая будет открыта для посетителей до 15 апреля. В течение всего дня все желающие приглашаются ознакомиться с экспозицией «Botania», где 19 интерактивных стендов и сенсорных экранов показывают и рассказывают о многообразии мира цветов.