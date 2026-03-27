Хоррор никогда не был скучным, но 2026 год обещает перевернуть всё с ног на голову. Здесь будут истории, которые заставят сердце биться чаще, заставят усомниться в реальности и пару раз подпрыгнуть на месте от неожиданного ужаса. От мрачных психотриллеров до эпических легенд с древними существами — новый сезон готов удивлять, пугать и поражать.

Предлагаем самые ожидаемые фильмы ужасов, за которыми точно стоит следить в этом году.

"Подпольный звон" (Undertone, март)

Сюжет сосредоточен на Эванжелине, ведущей подкаста о паранормальном, которая ухаживает за своей коматозной матерью. Эванжелина скептически относится к сверхъестественным историям, тогда как её друг Джастин уверен, что некоторые явления реальны. Всё меняется, когда молодая пара присылает записи якобы сверхъестественных событий — и привычное понимание мира Эванжелины начинает рушиться. Особенность фильма — внимание к звуку и атмосфере: страх подкрадывается постепенно, а не нападает с громкими скримерами.

"Игра без правил 2: Я иду за тобой" (Ready or Not 2: Here I Come, март)

Первая часть завершилась ярко и зрелищно, но для героини Грейс это только начало. Во втором фильме ей предстоит справляться с ещё более опасными испытаниями. Рядом с ней сестра Фейт, вместе они борются за лидерство в таинственном совете, который управляет миром. В фильме появятся культовые актрисы и актёры: Сара Мишель Геллар и Элайджа Вуд. Новый хоррор обещает сочетание адреналина и чёрного юмора.

"Одержимость" (Obsession, май)

Этот независимый фильм уже успел покорить фестивальную публику и получил 97% на Rotten Tomatoes. История рассказывает о мужчине, который загадал желание, чтобы красивая женщина влюбилась в него. Как гласит известная поговорка, будьте осторожны с желаниями. В фильме много насилия — несколько сцен пришлось сократить, чтобы фильм получил рейтинг R вместо NC-17. Несмотря на бюджет всего в 1 миллион долларов, фильм создаёт сильное впечатление и вызывает живой отклик зрителей.

"Хокум" (Hokum, май)

Режиссёр Дэмиен МакКарти, автор хорроров «Оддити» (2024) и «Кавиат» (2020), переносит нас в уединённую Ирландию. Главный герой, писатель-отшельник (Адам Скотт), приезжает на остров, чтобы развеять пепел родителей. Там его ждёт загадочная ведьма, и тёмная атмосфера ирландских гостиниц создаёт основу для напряжённого и жуткого повествования.

"Вервольф" (Werwulf, декабрь)

Для тех, кто ищет хоррор в духе фольклорной эпопеи, Роберт Эггерс возвращает нас в Европу XIII века, где таинственное существо сеет хаос. Сценарий Эггерс написал совместно с исландским поэтом и писателем Сйоном. В ролях — Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп и Уиллем Дефо. Фильм обещает быть визуально совершенным, с тщательно продуманной хореографией и операторской работой Джарина Блашке.