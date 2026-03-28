Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Работу Беллини отреставрируют на глазах у публики

Дата публикации: 28.03.2026
Алтарный образ Джованни Беллини «Мадонна с младенцем на троне» (около 1478 года) будет отреставрирован на глазах у публики в галерее Академии в Венеции. Специалисты сочли произведение слишком хрупким для перемещения, поэтому решили проводить двухлетнюю реставрацию в музейном зале.

В 1810-х годах работу Беллини извлекли из специально изготовленной каменной рамы церкви Сан-Джоббе и перевезли через всю Венецию в галерею Академии. Сегодня произведению, страдающему от высокой влажности, требуется реставрация.

Стоимость работ оценивается в €500 тыс. — больше половины суммы предоставит некоммерческая организация Venetian Heritage, занимающаяся сохранением искусства и архитектуры Венеции. В прошлом году организация содействовала реставрации «Пьеты» Беллини (около 1470 года), принадлежащей Городскому музею Римини.

#искусство #культура #финансирование #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео