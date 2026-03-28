Алтарный образ Джованни Беллини «Мадонна с младенцем на троне» (около 1478 года) будет отреставрирован на глазах у публики в галерее Академии в Венеции. Специалисты сочли произведение слишком хрупким для перемещения, поэтому решили проводить двухлетнюю реставрацию в музейном зале.

В 1810-х годах работу Беллини извлекли из специально изготовленной каменной рамы церкви Сан-Джоббе и перевезли через всю Венецию в галерею Академии. Сегодня произведению, страдающему от высокой влажности, требуется реставрация.

Стоимость работ оценивается в €500 тыс. — больше половины суммы предоставит некоммерческая организация Venetian Heritage, занимающаяся сохранением искусства и архитектуры Венеции. В прошлом году организация содействовала реставрации «Пьеты» Беллини (около 1470 года), принадлежащей Городскому музею Римини.