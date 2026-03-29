Легендарный музыкант Пол Маккартни объявил о выходе нового сольного альбома под названием The Boys of Dungeon Lane. Пластинка станет уже 18-й в его сольной дискографии и выйдет 29 мая 2026 года.

Новая работа артиста описывается как одна из самых личных в его карьере. В её основе — воспоминания о детстве, проведённом в Ливерпуле, задолго до мировой славы и эпохи The Beatles. Название альбома отсылает к реальному месту — улице Dungeon Lane в районе Спик, где прошли ранние годы музыканта.

Вместе с анонсом Маккартни представил лид-сингл Days We Left Behind. По словам самого исполнителя, это «песня-воспоминание», отражающая размышления о прошлом и прожитых годах. Именно строка из этой композиции дала название всему альбому.

Пластинка включает 14 треков, среди которых As You Lie There, Lost Horizon, Ripples in a Pond и Momma Gets By. Музыкально альбом объединяет разные этапы творчества Маккартни — от характерных мотивов времён The Beatles до более позднего звучания его сольных проектов и группы Wings.

Работа над альбомом велась на протяжении нескольких лет — записи проходили в Лос-Анджелесе и британском Сассексе в перерывах между концертами. Продюсером выступил Эндрю Уотт, ранее сотрудничавший с крупными звёздами мировой сцены.

Новый релиз станет первым полноценным сольным альбомом Маккартни за более чем пять лет после McCartney III (2020) и продолжит его творческую линию, связанную с личной историей, ностальгией и осмыслением прошлого.

Параллельно с музыкальной деятельностью продолжается работа над масштабным кинопроектом — серией биографических фильмов о The Beatles под руководством режиссёра Сэм Мендес. Их премьера запланирована на 2028 год.