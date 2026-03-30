Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кирстен Данст встретится с «Горничной» Сидни Суини

Культура &
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кирстен Данст встретится с «Горничной» Сидни Суини

Кирстен Данст составит компанию Сидни Суини в сиквеле триллера «Горничная» производства студии Lionsgate, пишет Deadline.

Съемки ленты под названием «Секреты горничной», основанной на второй части книжной трилогии Фриды Макфадден, начнутся в конце 2026 года. По сюжету Милли (Суини) устраивается на работу к женщине, с которой ей запрещают видеться, и обнаруживает правду за запертой дверью, скрывающей секреты гораздо более мрачные, чем ее собственные.

За постановку отвечает режиссер первой части Пол Фейг. Помимо Суини, заявлен еще один участник оригинального каста — Микеле Морроне. «Горничной» удалось заработать в мировом прокате около 400 млн долларов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео