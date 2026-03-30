Съемки ленты под названием «Секреты горничной», основанной на второй части книжной трилогии Фриды Макфадден, начнутся в конце 2026 года. По сюжету Милли (Суини) устраивается на работу к женщине, с которой ей запрещают видеться, и обнаруживает правду за запертой дверью, скрывающей секреты гораздо более мрачные, чем ее собственные.

За постановку отвечает режиссер первой части Пол Фейг. Помимо Суини, заявлен еще один участник оригинального каста — Микеле Морроне. «Горничной» удалось заработать в мировом прокате около 400 млн долларов.