В 2026 году в кино уже есть свой безоговорочный лидер. "Проект Аве Мария" с Райаном Гослингом официально стал самым кассовым голливудским фильмом года и самым успешным релизом в истории Amazon MGM Studios после объединения студий. И что особенно впечатляет — он добился этого без привычных для блокбастеров подпорок: без вселенной супергероев, без известного бренда и без поддержки предыдущих частей.

Цифры, говорящие сами за себя

За две недели проката фильм собрал $300,8 миллиона по всему миру, из которых $164,3 миллиона — в США и $136,2 миллиона — за рубежом, в том числе в Великобритании, Китае, Австралии, Южной Корее и Германии.

Но настоящее чудо — не стартовые цифры, а то, как фильм держится. Во второй уикенд американские сборы упали всего на 32% — это лучше, чем у Oppenheimer (минус 43%) и Dune: Part Two (минус 44%). В эпоху, когда фильмы живут одним уикендом и быстро теряют зрителей, "Проект Аве Мария" ведет себя как хит докинематографической эры — держится благодаря сарафанному радио.

Кто за этим стоит

Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер — те самые, которых когда-то уволили с "Хана Соло" — доказали, что способны справиться с масштабными живыми космическими эпиками. Автор оригинала Энди Вейер, чей "Марсианин" также стал кассовым хитом в постановке Ридли Скотта, теперь имеет уже две экранизации-победителя подряд.

Для Гослинга это самый крупный кассовый успех в роли, где он единственный главный герой — ведь "Барби", которая принесла больше денег, была ансамблевым проектом. Критики также не остались в стороне: 95% на Rotten Tomatoes — рекорд для актёра и один из самых высоких показателей в карьере режиссерского дуэта.

Что дальше — франшиза, сиквел и Дженна Ортега на Луне

Успех фильма уже породил разговоры о превращении "Проекта Аве Мария" в полноценную франшизу. Официальных заявлений не было, но Вейер ранее говорил, что у него есть идея для продолжения.

Параллельно появилась информация об экранизации другого романа автора — "Артемида" 2017 года, действие которого происходит в лунной колонии. Лорд и Миллер, якобы, снова привлечены как режиссёры, а на главную роль рассматривается Дженна Ортега из сериала "Уэнсдэй". Официальных подтверждений пока нет, но учитывая то, что происходит в прокате — желающих профинансировать этот проект найдётся немало.

