Формат мини-сериалов уже обрел популярность. Теперь TikTok расширяет контент-стратегию и начинает производство собственных мини-драм. По данным источников, платформа уже объявила кастинг актеров для первого проекта, который будет выполнен в формате вертикального сериала.

Речь идет о короткой многосерийной истории, стилистически близкой к "мыльной опере", но адаптированной под мобильный экран и быстрый пользовательский сценарий. Такой формат стремительно набирает популярность внутри приложения и постепенно превращается в самостоятельный сегмент индустрии.

Интерес к направлению подтверждают и стратегические шаги компании: в конце прошлого года TikTok подал заявку на регистрацию бренда TikTok Drama, а в начале 2026-го запустил отдельную ленту, полностью посвященную мини-драмам. На данный момент в ней представлены преимущественно проекты партнеров и контент, созданный с использованием искусственного интеллекта.

Формат уже доказал свою эффективность на рынке Китая, где короткие драматические сериалы собирают многомиллионные просмотры. Сейчас тренд активно масштабируется на западную аудиторию, и аналитики прогнозируют рост сегмента до 1,4 миллиарда долларов к концу 2026 года.

На фоне этих изменений интерес к формату могут проявить и крупнейшие игроки индустрии – включая Netflix и Disney. Однако именно TikTok первым делает ставку на собственное производство, формируя новую модель потребления сериалов.