5 апреля в Риге пройдёт одно из самых атмосферных сезонных событий — масштабное празднование Пасхи в Латвийском этнографическом музее под открытым небом. Гостей приглашают провести день на свежем воздухе, окунуться в народные традиции и почувствовать настоящую весеннюю атмосферу.

Традиции, которые оживают

Праздник будет построен вокруг латышских пасхальных обычаев, многие из которых сохранились с давних времён.

Посетители смогут не только наблюдать, но и участвовать:

— раскрашивать яйца традиционными способами,

— катать их по деревянным желобам,

— качаться на больших уличных качелях — символе солнца и обновления.

Народная музыка и ремёсла

Особую атмосферу создадут фольклорные коллективы: в течение дня на территории музея будут звучать народные песни и инструментальная музыка. Кроме того, будет работать Пасхальная ярмарка: мастера представят ремесленные изделия и покажут, как создаются традиционные украшения, предметы быта и сувениры. Это редкая возможность увидеть живую работу ремесленников и познакомиться с аутентичной культурой.

Развлечения для всей семьи

Организаторы подготовили программу, которая подойдёт как взрослым, так и детям.

На празднике запланированы:

— игры на открытом воздухе,

— творческие мастер-классы,

— интерактивные зоны,

— тематические представления.

Благодаря этому мероприятие превращается не просто в прогулку, а в полноценный семейный досуг.

Праздник пройдет с 10.00 до 16.00