Фото: brivdabasmuzejs.lv
5 апреля в Риге пройдёт одно из самых атмосферных сезонных событий — масштабное празднование Пасхи в Латвийском этнографическом музее под открытым небом. Гостей приглашают провести день на свежем воздухе, окунуться в народные традиции и почувствовать настоящую весеннюю атмосферу.
Традиции, которые оживают
Праздник будет построен вокруг латышских пасхальных обычаев, многие из которых сохранились с давних времён.
Посетители смогут не только наблюдать, но и участвовать:
— раскрашивать яйца традиционными способами,
— катать их по деревянным желобам,
— качаться на больших уличных качелях — символе солнца и обновления.
Народная музыка и ремёсла
Особую атмосферу создадут фольклорные коллективы: в течение дня на территории музея будут звучать народные песни и инструментальная музыка. Кроме того, будет работать Пасхальная ярмарка: мастера представят ремесленные изделия и покажут, как создаются традиционные украшения, предметы быта и сувениры. Это редкая возможность увидеть живую работу ремесленников и познакомиться с аутентичной культурой.
Развлечения для всей семьи
Организаторы подготовили программу, которая подойдёт как взрослым, так и детям.
На празднике запланированы:
— игры на открытом воздухе,
— творческие мастер-классы,
— интерактивные зоны,
— тематические представления.
Благодаря этому мероприятие превращается не просто в прогулку, а в полноценный семейный досуг.
Праздник пройдет с 10.00 до 16.00
