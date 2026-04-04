В церкви Святого Иоанна в Риге состоится концерт духовной музыки в исполнении музыканта Медниса

Дата публикации: 04.04.2026
Концерт духовной музыки в исполнении музыканта Арниса Медниса «Zilākalna Mesa» состоится сегодня вечером в 20:00 в рижской церкви Святого Иоанна

В центре программы — произведение «Zilākalna Mesa», ранее известное как «Roka Mesa». В настоящее время произведение написано для органа, синтезатора и солиста и сочетает традиционную церковную музыку с современными музыкальными выражениями.

Композиция основана на традиционных частях Мессы: «Kyrie eleison» или «Господи, помилуй», «Gloria in excelsis Deo» или «Слава Богу в вышних», «Credo» или «Верую», «Sanctus» или «Святой», «Benedictus» или «Блаженный», «Agnus Dei» или «Агнец Божий» и «Pie Jesu» или «Милосердный Иисус».

Органную партию на концерте исполнит органист Айварс Калейс, на синтезаторе сыграет сам композитор Меднис, а солисткой выступит певица Арнита Эглите, выступающая в Латвии и Италии.

#Рига #церковь #Латвия #культура #музыка #композитор
