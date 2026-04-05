В китайском муниципалитете Чунцин открыт эскалатор длиной более полумили, который протянулся вверх по холмистой городской местности.

Эскалатор, который назвали «Богиня», словно устремляется в небеса. Этот невероятный архитектурный объект проходит через центр города Вушань, начинаясь у подножия крутого склона и взмывая прямо вверх, почти касаясь неба. Даже видеосъёмка с трудом передаёт его масштаб и впечатляющую грандиозность.

По данным Financial Times, подъём от начала до конца занимает почти 21 минуту. Скорее всего, это самый длинный уличный эскалатор такого типа в мире.

«Насколько мне известно, подобных проектов в стране нет — ни таких, которые превышали бы наш по масштабам, ни равных ему, ни строящихся, ни запущенных ранее», — заявил Хуан Вэй, руководитель проектной команды и инженер China Railway Eryuan Engineering Group. — «Это первый в своём роде».

Эскалатор «Богиня» не является одной непрерывной лентой: он состоит примерно из двух десятков отдельных эскалаторов и лифтов, объединённых в единую систему. Подвижные лестницы изготовлены швейцарской компанией Schindler на заводе в северной части Шанхая. Китайское подразделение компании поставило около 1 400 эскалаторов для системы метро Чунцина.

Проект уже стал популярным, хотя город известен своим культовым эскалатором «Корона», построенным в 1990-х. По сообщениям, ежедневно «Богиней» пользуются около 9 000 жителей Вушаня, оплачивая примерно $0,43 за час поездки в одну сторону. Во время прошедшего в прошлом месяце Праздника весны эскалатор использовали 450 000 человек, сообщили официальные лица.