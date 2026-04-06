Найден украденный золотой шлем Коцофенешти

Культура &
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Найден украденный золотой шлем Коцофенешти

На пресс-конференции в Ассене объявили о возвращении золотого шлема из Коцофенешти — артефакта гето-дакийской культуры V века до н. э., украденного из музея Дренте.

Также были найдены два из трех золотых браслетов второй половины I века до н. э. Артефакты экспонировались в январе 2025 года в музее Дренте в Ассене на выставке «Дакия — империя золота и серебра», представившей предметы из 15 румынских музеев.

Грабители были арестованы в течение нескольких дней после кражи. Сейчас шлем из коллекции Национального музея истории Румынии находится в Бухаресте под усиленной охраной.

