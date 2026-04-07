Милош Бикович представил поклонникам психологический триллер "Изоляция", где выступил не только как исполнитель главной роли, но и продюсер. Сюжет фильма разворачивается в глухих горах, куда молодой биолог Йован приезжает для наблюдения за дикой природой. Однако работа вдали от цивилизации без связи и интернета стремительно превращается для героя в настоящий кошмар.

Поселившись на уединенной научной станции, Йован быстро осознает, что он здесь не один. Загадочные ночные шумы, странные телефонные звонки и замеченный на записях камер чей-то силуэт заставляют героя сомневаться в собственной адекватности. Бикович признается, что работа над проектом потребовала от него максимальной концентрации, так как совмещать актерскую игру с продюсерскими задачами было непросто. Артист даже сравнил этот опыт с "легкой шизофренией и раздвоением личности". Ведь ему в перерывах между сложными драматическими сценами приходилось мгновенно переключаться на решение спонсорских вопросов.

Режиссер Марко Бацкович, работавший над сценарием совместно с Марко Йокичем, ставил задачу не просто снять хоррор, а показать глубокую социальную проблему через призму паранойи и изоляции. Премьерный показ ленты на фестивале "Дух огня" вызвал живой отклик у зрителей, которые отметили не только пугающую атмосферу фильма, но и открытую концовку, дающую простор для личных интерпретаций.