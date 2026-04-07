Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Милош Бикович попал в ловушку в триллере «Изоляция»

Культура &
Дата публикации: 07.04.2026
Изображение к статье: Кадр из фильма

Милош Бикович представил поклонникам психологический триллер "Изоляция", где выступил не только как исполнитель главной роли, но и продюсер. Сюжет фильма разворачивается в глухих горах, куда молодой биолог Йован приезжает для наблюдения за дикой природой. Однако работа вдали от цивилизации без связи и интернета стремительно превращается для героя в настоящий кошмар.

Поселившись на уединенной научной станции, Йован быстро осознает, что он здесь не один. Загадочные ночные шумы, странные телефонные звонки и замеченный на записях камер чей-то силуэт заставляют героя сомневаться в собственной адекватности. Бикович признается, что работа над проектом потребовала от него максимальной концентрации, так как совмещать актерскую игру с продюсерскими задачами было непросто. Артист даже сравнил этот опыт с "легкой шизофренией и раздвоением личности". Ведь ему в перерывах между сложными драматическими сценами приходилось мгновенно переключаться на решение спонсорских вопросов.

Режиссер Марко Бацкович, работавший над сценарием совместно с Марко Йокичем, ставил задачу не просто снять хоррор, а показать глубокую социальную проблему через призму паранойи и изоляции. Премьерный показ ленты на фестивале "Дух огня" вызвал живой отклик у зрителей, которые отметили не только пугающую атмосферу фильма, но и открытую концовку, дающую простор для личных интерпретаций.

Читайте нас также:
#культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео