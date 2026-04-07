Музей Ротко в Даугавпилсе стал более доступным в цифровом формате — первый среди латвийских музеев, присоединившийся к глобальной платформе искусства и культуры «Bloomberg Connects», сообщили в музее агентству LETA.

С помощью мобильного приложения Bloomberg Connects посетители могут изучать Музей Ротко не только лично, но и удаленно из любой точки мира. Цифровой путеводитель, доступный в приложении, предлагает специально подобранный аудио-, текстовый и визуальный контент, позволяющий углубленно изучить коллекцию произведений искусства музея, выставки и творческое наследие Марка Ротко.

Музей признает, что ценность путеводителя заключается в личных, ранее редко публиковавшихся историях. Здесь вы найдете уникальные аудиозаписи с воспоминаниями дочери Ротко, Кейт Ротко Призель, и сына, Кристофера Ротко, об их семейных связях с Даугавпилсом и первых впечатлениях от города. В свою очередь, искусствовед Дэвид Анфам, один из ведущих мировых экспертов по творчеству Ротко, предлагает свой взгляд на искусство художника и важность его доступности на родине.

Приложение также дает представление о художественных коллекциях музея, включая выставку «№2[Без названия]», в которой представлены истории латвийских и зарубежных художников об их работах и о том, как они попали в музейную коллекцию. Отдельный раздел посвящен программе резиденций музея, рассказывающей об опыте художников в месте, где архитектура, природа и присутствие работ Ротко создают особое пространство для творчества.

«Присоединение к Bloomberg Connects позволяет нам расширить охват музея за пределы физического пространства и предложить более многогранный опыт как для посетителей, пришедших лично, так и для тех, кто посещает выставку удаленно», — говорит Павел Терентьев, руководитель отдела коммуникаций в сфере искусства и контента Музея Ротко. По его словам, это дает музею возможность расширить присутствие наследия Ротко на его родине и одновременно открыть этот опыт для мировой аудитории.

Путеводитель по музею Ротко доступен на английском языке в приложении Bloomberg Connects. Приложение можно бесплатно скачать на смартфоны Android и Apple.