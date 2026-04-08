Актер Джон Траволта («Криминальное чтиво») покажет свою дебютную работу в качестве режиссера на 79-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 12 по 23 мая. Картина получила название «Пропеллер: ночной рейс в один конец» (Propeller One-Way Night Coach). Об этом пишет Variety.

Лента основана на одноименной книге Траволты, которая вышла в 1997 году. Премьера состоится вне конкурса — в секции «Каннские премьеры» — в Театре Дебюсси, а глобальный релиз на Apple TV+ запланирован на 29 мая. 72-летний актер, в фильмографии которого более 70 работ, вынашивал этот проект десятилетиями.

Сюжет фильма разворачивается в «золотую эпоху авиации». Юный поклонник самолетов Джефф (Кларк Шотуэлл) вместе с матерью (Келли Эвистон-Куиннетт) отправляется в путешествие через всю страну в Голливуд. Их ждут необычные пассажиры, неожиданные остановки, очаровательные стюардессы (в том числе Элла Блю Траволта, дочь Джона Траволты) — все это предопределит будущее мальчика.