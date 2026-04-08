Новый поезд обеспечит регулярное сообщение между Цесисом и зоопарком "Ракши" в течение активного туристического сезона.

Владелец зоопарка «Ракши» Кристапс Блаус считает, что подобный транспорт является важным шагом в развитии компании, поскольку она давно хотела упростить доставку из Цесиса в зоопарк «Ракши».

Согласно информации с сайта "Firmas.lv", оборот ИГИЛ "Ракши" в 2024 году составил 876 883 евро, прибыль - 274 277 евро. Компания была основана в 2009 году, ее уставный капитал составляет 2 846 евро. Компания принадлежит Кристапсу Блаусу.

«Ракши» — один из крупнейших парков экзотических животных в Прибалтике, расположенный недалеко от Цесиса. В парке обитает более 200 животных, включая верблюдов, лам и лемуров.