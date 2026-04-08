Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из Цесиса в зоопарк «Ракши» начал курсировать экспресс-поезд 0 219

Культура &
Дата публикации: 08.04.2026
LETA
Изображение к статье: Фото: kamieli.lv

Новый поезд обеспечит регулярное сообщение между Цесисом и зоопарком "Ракши" в течение активного туристического сезона.

Владелец зоопарка «Ракши» Кристапс Блаус считает, что подобный транспорт является важным шагом в развитии компании, поскольку она давно хотела упростить доставку из Цесиса в зоопарк «Ракши».

Согласно информации с сайта "Firmas.lv", оборот ИГИЛ "Ракши" в 2024 году составил 876 883 евро, прибыль - 274 277 евро. Компания была основана в 2009 году, ее уставный капитал составляет 2 846 евро. Компания принадлежит Кристапсу Блаусу.

«Ракши» — один из крупнейших парков экзотических животных в Прибалтике, расположенный недалеко от Цесиса. В парке обитает более 200 животных, включая верблюдов, лам и лемуров.

#туризм #животные #зоопарк #финансы #транспорт #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео