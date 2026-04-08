В Париже откроется выставка, посвященная Джанни Версаче

Культура &
Дата публикации: 08.04.2026
Парижский Музей Майоля, в последнее время известный сменяющимися фотовыставками, готовится представить первую в своей истории экспозицию, посвященную моде, — "Ретроспектива Джанни Версаче".

Событие начнется 5 июня и продлится до 6 сентября. Проект покажет около 450 объектов: одежду, аксессуары, эскизы, фотографии, декоративные предметы и редкие видеоинтервью, раскрывающие творческое наследие и влияние Версаче.

Ретроспектива проследит путь Версаче от его детства в итальянском городке Реджо-ди-Калабрия до мирового успеха, уделяя внимание культурному контексту эпохи, в том числе феномену супермоделей и его сотрудничеству с музыкальными звездами, такими как Мадонна, Элтон Джон, Принс и Джордж Майкл.

Отдельный раздел будет посвящен связи дизайнера с Парижем, где он начал демонстрировать кутюрные коллекции в 1989 году в отеле «Ритц». За сценографию выставки в стиле поп-арт отвечает театральная художница Натали Криньер, которая работала над фэшн-экспозициями в Лувре, La Galerie Dior и Fondation Pierre Bergé — Yves Saint Laurent.

#выставка #мода #культура #Париж
